Hüfingen Stolze Hüfinger Fußballer feiern 60.

Verein stemmt Festtage vom 21. bis 23. Juli. Viele Eigenleistung steckt im Clubheim-Bau.

Der FC Hüfingen feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Dieses Ereignis wird beim Sommerfest vom 21. bis 23. Juli auf dem Sportgelände in Hüfingen in einem gebührenden Rahmen gefeiert.