Hüfingen Stadtmuseum: Mehrere Jubiläen auf einen Streich

Das Stadtmuseum feiert seinen 25. Geburtstag und hat die Sonderausstellung unter dem Titel Weggefährten geschaffen

Hüfingen – Eine Zeitreise in die Kunst des 19. Jahrhunderts können derzeit die Besucher des Hüfinger Stadtmuseums erleben. Hier wurde die Ausstellung "Weggefährten" zum 200. Geburtstag von Lucian Reich dem Jüngeren und Johann Nepomuk Heinemann eröffnet und gibt mit diesem beiden heimischen Künstlern einen umfassenden Einblick in den damaligen Hüfinger Künstlerkreis. Denn bereits in der Vergangenheit lebten in der Bregstadt zahlreiche Menschen, die sich lebhaft mit der Kunst auseinandersetzten und die ihre sehenswerten Ergebnisse ihres Schaffens der erstaunten Nachwelt hinterließen. Und glücklicherweise auch ihre künstlerischen Fähigkeiten weitervererbten.

Bei der Vernissage konnte der Vorsitzende des Förderkreises Stadtmuseum Joachim Seidel mit Ingeborg Jaag und Eva Rosenstiel zwei weit bekannte Künstlerinnen und Nachfahren von Johann Nepomuk Heinemann begrüßen.

Das Ausstellungsjahr des Hüfinger Stadtmuseums fällt unter den Begriff "Jubiläumsjahr". Denn auch das schmucke Museum kann auf 25 erfolgreiche Jahre zurückblicken und feiert diesen Anlass zusammen mit den beiden Künstlern des 19. Jahrhunderts, die vor 200 Jahren in Hüfingen das Licht der Welt erblickten. Die mannigfache Bestückung des Museumsarchivs ist in der glücklichen Lage, noch viele Ausstellungen zu dieser Epoche zu zeigen.

Den Start in die Zeitreise zum damaligen Hüfinger Künstlerkreis, dem das Stadtmuseum seit 25 Jahren eine Dauerausstellung im ersten Stockwerk widmet, erleichterte Kuratorin Ariane Faller-Budasz mit ihrer exzellenten Einführung. Diese war wiederholt ein Kunstwerk aus treffend einfühlsamen Worten, Beschreibungen und Erklärungen und machte die Gäste neugierig auf die ausgestellten Werke. Den passenden musikalischen Rahmen lieferten die Hüfinger Anita und Ralf Widmaier.

Lucian Reich der Jüngere (26. Februar 1817 bis 2. Juli 1900) und Johann Nepomuk Heinemann (30. Mai 1817 bis 22. Februar 1902) kannten sich schon als Kinder und besuchten zusammen die Hüfinger Mal- und Zeichenschule. Nach mehreren Stationen seiner Ausbildung, arbeitete der Maler und Schriftsteller Lucian Reich d. J. ab 1850 an Entwürfen für Uhrenschilder und schuf gemeinsam mit dem Lithografen und Fotografen Johann Nepomuk Heinemann eine "Mustermappe für Uhrenschildermaler". Die beiden Weggefährten brachten auch gemeinsam mehrere Bücher heraus, darunter der bekannte "Hieronimus – Lebensbilder aus der Baar und Schwarzwalde" sowie " Wanderblüten aus dem Gedenkbuche eines Malers". Johann Nepomuk Heinemann betrieb in Hüfingen nach verschiedenen Ausbildungen eine eigene Lithographiewerkstatt und wandte sich später der Fotografie sowie der Schnitzkunst zu und hinterließ er der Hüfinger Nachwelt viele kunstvoll geschnitzte Stuhllehnen.

Die Termine

Die Ausstellung "Weggefährten zum 200. Geburtstag" ist bis zum 30. April immer sonntags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung bis zum 30. April geöffnet. Der Baar-Verein lädt zu einem Symposium "Der Hüfinger Künstlerkreis" am Samstag, 11. März, von 11 bis 18 Uhr ein. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen bis 6. März: julia.hoederle@huefingen.de oder 0771/600919. Das Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen des Stadtmuseums wird am Freitag 31. März, um 19 Uhr mit einem Festakt gefeiert. Gleichzeitig erscheint ein Jubiläumsband "25 Jahre Stadtmuseum Hüfingen – ein Kleinod auf der Baar" in der kulturhistorischen Reihe. (gal)