Hüfingen St. Verena erhält rares Gütesiegel

Die Hüfinger Kindertagesstätte wurde durch die Caritas ausgezeichnet. Diese würdigte Qualität und Innovationsfreude.

Hervorragende Arbeit leistet die Kindertagesstätte St. Verena in Hüfingen. Nun haben Manuel Schneider und sein Team ebendies auch schriftlich. Als bundesweit sechste und innerhalb Baden-Württemberg zweite Einrichtung dieser Art erhielt sie das KTK-Gütesiegel und den KTK-Qualitätsbrief. Die Verleihung fand gestern in feierlichem Rahmen im Anschluss an einen Familiengottesdienst im katholischen Pfarrheim statt.

Bereits seit 2005 beschäftigt sich das Kita-Team mit "Quintessence", dem von Caritas entwickelten System zur Qualitätsentwicklung in katholischen Tageseinrichtungen für Kinder. Einer jahrelangen Arbeit an einem Handbuch folgte von Januar bis Juli 2014 die Teilnahme an einem Einführungs-Seminar.

Im Mittelpunkt steht der Gedanke, eine verlässliche und verbindliche Arbeit mit Kindern und deren Familien zu gewährleisten – und diese kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ziele wurden festgeschrieben, Strategien festgelegt, umgesetzt und auf ihre Wirksamkeit überprüft und gegebenenfalls verbessert. Das bezog sich auf alle Bereiche, die für den Kindergarten von Bedeutung sind. An zwei Tagen im November des vergangenen Jahres erfolgte dann die externe Evaluation: eine Überprüfung nach bundeseinheitlich festgesetzten Qualitätsanforderungen der täglichen Arbeit. Und die hat St. Verena mit Bravour bestanden.

"Wichtig ist nicht das Zertifikat, sondern dass jemand von außen hereinschaut", betonte der neue Geschäftsführer Johannes Graumann, der sich auch bei Vorgänger Mario Isele bedankte. "Der Qualitätsbrief beweist, dass in der Kindertagesstätte eine hervorragende Arbeit für die Kinder und Eltern geleistet wird."

"Es ist Ihnen gelungen, ein funktionsfähiges und wirksames Qualitätsmanagement-System einzuführen und umzusetzen", lobte Fachberater Bernd Pantenburg vom Diözesan-Caritasverband Freiburg. Manuel Schneider, Leiter der Kita, lüftete auch gleich das Geheimnis des Erfolgs: "Wir arbeiten miteinander und wir arbeiten gerne miteinander. Das Team ist das Herzstück unserer Kindertagesstätte."

Harald Weh, Vertreter der Kirchengemeinde, hob die gute Zusammenarbeit mit der Stadt hervor. Und Bürgermeister Michael Kollmeier erinnerte daran, wie wichtig die Arbeit mit den Kleinen und Kleinsten ist, denn "irgendwann werden sie groß sein und unsere Stadt vorwärts bringen".

Die Einrichtung

Nachdem der alte Kindergarten im Herrengarten dereinst zu klein geworden war, wurde der Kindergarten St. Verena im Jahr 1965 an der Hüfinger Friedensstraße neu gebaut. 1992 wurde das Gebäude sodann um eine große Turnhalle und einen weitläufigen Gruppenraum nebst Abstell- Büro- und Sanitärräumen erweitert. Eine weitere architektonische Erweiterung fand dann im Jahr 2013 im Zuge der zunehmenden Nachfrage nach Kleinkindbetreuung statt. Heute hat die Einrichtung insgesamt sieben Gruppen: vier Gruppen für Kinder ab drei Jahren, zwei Krippengruppen für Kinder von 0 bis drei Jahren sowie eine Krippengruppe für Kinder von zwei bis drei Jahren. (lrd)