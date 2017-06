Hüfingen Sprinterfahrer riskiert an Bahnschranke sein Leben

Sprinterfahrer missachtete Rotlicht eines Bahnübergangs und beschädigt heruntergelassene Schranke.

Ein Fahrer eines Mercedes Sprinters hat am Dienstagabend mit seinem Leben gespielt, eine rote Ampel am Bahnübergang der Bräunlinger Straße missachtet und kurz vor dem Passieren eines Zuges beim Überfahren des Übergangs eine heruntergelassene Schranke beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an der Schranke zu kümmern, flüchtete der Sprinterfahrer nach Angaben der Polizei in Richtung Bräunlingen. Ein Zeuge beobachtete den Unfall, notierte sich das Kennzeichen des davonfahrenden Kleintransporters und verständigte die Polizei. Nun ermitteln die Beamten des Polizeireviers Donaueschingen gegen den verantwortlichen Fahrzeuglenker wegen der begangenen Unfallflucht.