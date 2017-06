Hüfingen Spielplatz in Sumpfohren ist wieder ein toller Treffpunkt

Jung und Alt freut sich über den gelungen Umbau. Entstanden ist ein Ort zum Spielen, Plaudern und Verweilen für alle.

Sumpfohren – Fragt man Jugendliche oder Erwachsene, wo sie wohl die meiste Zeit ihrer Kindheit verbrachten, so erhält oft als Antwort: „Spielplatz“. Doch nicht nur für Kinder, sondern auch für deren Eltern gilt der Spielplatz als Ort der Begegnung und als Ort, an den man sich gerne zurückerinnert. In Sumpfohren wurde nun im vergangenen Jahr damit begonnen, den örtlichen Spielplatz zu einem Ort umzugestalten, an den man sich wieder gerne zurückerinnert. Nachdem der Spielplatz gut 15 Jahre lang unverändert blieb, entschied sich der Gemeinderat rund um Ortsvorsteherin Ancilla Batsching dazu, den Spielplatz mit in den Haushalt 2017 einzuplanen.

Bereits im September des vergangenen Jahres wurde damit begonnen, den Spielplatz nach neuem Konzept umzubauen. Bei der Planung des Spielplatzes mischte der Ortschaftsrat natürlich mit. Für die Ortsvorsteherin war es dabei sehr wichtig, dass die Wasserlandschaft wieder ihren Platz findet. Für diese Entscheidung bekommt sie viel Zuspruch von Jung und Alt. So sagt der kleine Lenny: „Ich mag die Wasserpumpe am meisten. Dank ihr kann ich mit meinen Freunden wieder Wasserschlachten machen.“ Doch nicht nur die neuen Sachen treffen bei den Kindern auf Begeisterung: „Außerdem finde ich es toll, dass das Häuschen noch da ist. Dort haben wir uns früher auch immer getroffen“, so der neunjährige Lenny.

Eine besondere Herausforderung beim Umbau war dabei, dass der eigentliche Spielplatz innerhalb von rund zwei Monaten fertig gestellt war, die Kinder jedoch das Grundstück noch nicht betreten durften, da das Gras noch wachsen musste. „Während der Zeit, in der die Kinder nicht auf den Spielplatz durften, hat man gemerkt, wie sehr dieser Ort fehlt. Sie mussten sich immer wieder irgendwo anders verabreden. Der Spielplatz war zuvor immer ein Treffpunkt für die Kinder“, so Isabell Bührer. „Nicht nur für die Kinder bildet der Spielplatz einen Treffpunkt, auch wir Eltern treffen uns hier und können uns austauschen. Als Eltern finden wir es toll, dass die Stadt in solch einen Ort investiert und dabei auch wie hier auf Naturmaterialien setzt“, so Sarah Franz aus Sumpfohren.

So freuen sich in Sumpfohren nun alle darüber, dass der Spielplatz wieder geöffnet hat. Um dies offiziell zu machen, wird der Spielplatz im Rahmen des Kirchenfestes, das am Sonntag, 9. Juli, um 9.30 Uhr stattfindet, kirchlich gesegnet.

Frische Spiel-Ideen

Der neue Spielplatz an der Breg ist Bestandteil des Bildungs- und Gesamtkonzepts der Stadt Hüfingen. Ziel ist es, in den kommenden vier Jahren alle Spielplätze im Stadtgebiet – und auch in den Ortsteilen – zu erneuern. Für dieses Ziel stellt die Stadt eine halbe Million Euro zu Verfügung.