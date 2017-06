Hüfingen Spiel, Spaß und Endspiele beim SV-Fest

Mundelfinger Pfingstfest verbindet mit Spielen die Generationen. Viele Besucher bei den Bezirkspokal-Endspielen am Samstag.

Kurzweilig, heiter und mit Spaß unterhielt der Sportverein Mundelfingen die Gäste beim Pfingstfest. Im Fokus standen die Geselligkeit und das sportliche Angebot des Vereins. So boten diese eine günstige Gelegenheit, sich durch Generationen übergreifende Bildung von Teams besser kennen zu lernen.

Im Vordergrund standen während beiden Tagen das Miteinander und Fair Play. "Wir setzen während dem Pfingstfest bewusst auf Aktionen, an denen sich alle beteiligen können", war Vorsitzender Peter Allaut zufrieden über den Verlauf der beiden Tage. Wie die anderen Vorstandsmitglieder erhielt er jede Menge Lob für die vor kurzem abgeschlossene Sanierung und Erweiterung des Clubheims, das zu einem schmucken Kleinod im Südosten von Mundelfingen wurde.

Das von der heutigen für die zukünftigen Generationen fertiggestellte Objekt war bereits am Pfingstsamstag erste Anlaufstelle für viele Jugendliche, die sich an den von Gastgeber Mundelfingen ausgetragenen Bezirkspokalendspielen der diversen Altersklassen qualifiziert hatten.

Auf den ersten Festtag stimmten die Hardegger, eine Formation der einheimischen Musikkapelle, ein. Das Kunterbunt-Turnier startete. Dort beflügelten gegen Turnierende die beiden Mundelfinger Portugiesen Monica und Nuno Leite die Stimmung. Vor dem Finalspiel gegen England sangen sie zur Nationalhymne ihres Heimatlandes mit und beflügelten den internationalen Charakter der Veranstaltung. Am Ende landete das kleine Land der iberischen Halbinsel auf dem zweiten Platz. Sieger England feierte im Aubachstadion wohl einen seiner größten internationalen Triumphe seit dem WM-Gewinn 1966.

Ein Highlight am Abend war nebst dem ersten Ballonflug die Premiere des Fußball-Tennis, an dem sich 14 Teams beteiligten. Am zweiten Pfingstfesttag griff auch die Tennisabteilung ins Geschehen ein und machte im besten Sinne für sich Werbung.

Mundelfinger Radar

Eine viel besuchte Station war das Fußball-Radar, bei dem es darum ging, mit möglichst strammen und effektvollen Schuss ins leer stehende Tor zu treffen. Im Mannschaftswettbewerb, den Team Deutschland für sich entschied, addierten sich die gemessenen Geschwindigkeiten der einzelnen Schüsse. Im Einzel war nicht die Schussgewalt gefragt, sondern gutes Timing. Mit drei Schuss sollte man eine Punktlandung nahe bei 120 km/h machen, um auf den vordersten Rängen zu landen.