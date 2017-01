Hüfingen Skulpturen in aller Welt: Kunstpunkt knüpft live ein Netzwerk

Skulpturen in aller Welt: Kunstpunkt knüpft live ein Netzwerk

Vier Künstler beteiligen sich am Internationalen Aktionstag zeitgenössischer Skulptur. Sie sind dabei mit 70 anderen Orten virtuell vernetzt. Davon haben auch die Besucher der Galerie Kunstpunkt etwas.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Galerie Kunstpunkt von Karin Seitz beteiligt sich am Internationalen Aktionstag der zeitgenössischen Skulptur. Am Sonntag, 29. Januar, von 11 bis 17 Uhr gibt es dazu eine Sonderausstellung.

Unter dem Titel „Raum schafft Kunst 2.0“ hat die Künstlerin und Gastgeberin Karin Seitz weitere Bildhauer und Künstler eingeladen. Dabei sein werden Ulrich Zandona aus Bräunlingen, Hans-J. Müller aus Bremen (aufgewachsen in Blumberg), Rüdiger Seidt aus Forbach und Karin Seitz. Sie präsentieren mit ihren Plastiken und Objekten aus Stein, Stahl, Holz und anderen Materialien einen vielseitigen Einblick in ihre künstlerische Arbeit.

Über die Organisation Sculpture Network mit Sitz in München wird das Internationale Fest für zeitgenössische Skulptur dieses Jahr bereits zum 8. Mal gefeiert. An 70 Orten zeigen die Gastgeber, wie zeitgenössische Skulptur entsteht, und geben Gelegenheit, die Protagonisten rund um diese faszinierende Kunstform persönlich kennenzulernen. Dabei können Gleichgesinnte vor Ort ihre Leidenschaft miteinander teilen, sich vernetzen und austauschen.

Ein Highlight ist, dass Start’17 im Kontext des Netzwerks erlebbar sein wird: Alle Teilnehmer sind virtuell vernetzt, um Eindrücke live mitzuteilen und sich mit den Besuchern anderer Veranstaltungsorte direkt auszutauschen.

Das Programm im Kunstpunkt am Aktionstag: 11 Uhr – Begrüßung, 11.30 Uhr – Video Ralf Kirberg, Vorsitzender von Sculpture Network, 12 Uhr – Vorstellung aller beteiligten Künstler, 12.30 Uhr – Buffet, Snacks, 13.45 Uhr – Grußwort Bürgermeister Michael Kollmeier. Bis 17 Uhr sind die Besucher eingeladen, sich an der Aktion „Be a part of it“ zu beteiligen.