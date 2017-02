Hüfingen Seemannslieder erklingen bei Italienischer Nacht

Carolin Ruthig singt bei der Italienischen Nacht in ihrer Heimatstadt. Die Hüfingerin entdeckt früh ihre Leidenschaft für Musicals und bereichert das närrische Programm.

Eine Hüfinger Fasnetveranstaltung mit Tradition ist die Italienische Nacht im Gasthof Frank. Am helllichten Tag sorgen in der verdunkelten Gaststube talentierte Eigengewächse aller Art aus dem Städtle für ein höchst unterhaltsames Programm.

Am Dienstag, 28. Februar, wird die in Hüfingen geborene und aufgewachsene Mezzosopranistin Carolin Ruthig wieder mit dabei sein und die Gäste mit Seemannsliedern unterhalten. Die Musicaldarstellerin und Schauspielerin ist die Tochter des verstorbenen Arztes Hans-Ulrich Ruthig. Derzeit lebt sie in ihrem Wirkungskreis Mainz. Wenn es die Zeit erlaubt, besucht sie ihre Mutter in ihrer Heimatstadt Hüfingen.

Als Ruthig bei einem USA-Aufenthalt ihren ersten intensiven Kontakt zu Musicals hatte, erkannte sie schnell, dass ihr Herz für diesen vielseitigen Gesang schlug. Sie durfte bei professionellen Schulproduktionen mitwirken und sammelte Erfahrungen im Sologesang.

"Die Arbeit mit Stimme und Körper hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich zu Hause sofort Nachforschungen in Richtung Musical-Studium anstellte. Das war auch die Zeit, in der Otmar Mayer und ich den Spaß am gemeinsamen Musizieren entdeckten, was später zum ersten Auftritt bei der Italienischen Nacht führte", erzählt die junge Frau.

Als sich Carolin Ruthig entschloss, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen, wurde sie von ihren Eltern in jeder Hinsicht unterstützt, obwohl sie sich der Unsicherheiten dieses Berufes bewusst waren. Sie startete eine klassische Grundausbildung, die ihr bis heute zu Gute kommt.

"Meine Mutter begleitete mich zu meiner ersten Aufnahmeprüfung in Hamburg und es gibt so gut wie keine Produktion, zu der meine Eltern nicht angereist sind. Oft haben sie sogar ganze Reisegruppen gegründet, die sie dann mit ins Theater gebracht haben", sagt die Sängerin.

Ihr Studium absolvierte sie in Osnabrück. Das bedeutete drei Jahre lang Tanz, Gesang und Schauspiel und war eine durchaus spannende und intensive Zeit für die junge Künstlerin.

Heute tritt sie als Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin bei vielen Gelegenheiten auf – in Theatern bei Schauspielstücken, mit Live-Orchestern unter freiem Himmel, in Stadthallen, Hotels und Kirchen. 2013 gründete sie mit Carolins Kids on Stage ihre eigene Schule für Gesang, Tanz und Schauspiel.

Italienische Nacht

1907 fand in Hüfingen erstmals eine "Italienische Nacht" statt. Diese Tradition wurde auch wegen der Kriege mehrmals unterbrochen, aber 2002 von Otmar Mayer und Peter Albert wieder ins Programm genommen. Die 15. Nacht findet am 28. Februar, von 11 bis 14 Uhr, im Frank statt.