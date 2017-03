Hüfingen Seelsorgeeinheit plant Busfahrt zur Weihe von Klaus Käfer

Die Gläubigen der Seelsorgeeinheit Auf der Baar sind zur Diakonweihe von Klaus Käfer aus Hüfingen eingeladen.

Am Donnerstag zu Christi Himmelfahrt, 25. Mai, um 13.30 Uhr wird Klaus Käfer in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut in Walldürn von Erzbischof Stephan Burger zum Diakon geweiht. Die Seelsorgeeinheit möchte zu diesem Anlass eine gemeinsame Fahrt nach Walldürn organisieren. Je nach Anzahl der Teilnehmer wird eine Busfahrt angeboten. Abfahrt am Donnerstagmorgen wäre dann um 8.30 Uhr, Rückfahrt um 17.30 Uhr. Die Fahrzeit beträgt drei Stunden. Wer mit zur Diakonweihe fahren möchte, kann sich bis zum 15. April beim Pfarrbüro in Hüfingen anmelden.

Anmeldung per Telefon: 0771/61295 oder E-Mail: huefingen@kath-aufderbaar.de.