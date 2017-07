Hüfingen Schnelles Internet: Nur das Hüfinger Rathaus muss warten

Breitbandausbau schreitet in Hüfingen kräftig voran: Bis Ende 2018 sollen alle Ortsteile am Glasfasernetz angeschlossen sein. Nur das Hüfinger Rathaus muss wohl noch warten.

So etwas hat Jochen Cabanis noch nicht erlebt. Zwar sind alle Kommunen des Schwarzwald-Baar-Kreises mit Feuereifer dabei, wenn es um den Breitband-Ausbau geht: "Doch in Hüfingen wurde ich gleich gefragt, was man noch alles zusätzlich machen kann und wie viel Geld ich dafür haben will", so der Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung.

Dem Willen, alles für die Zukunftstechnologie zu tun, sind aber auch gleichzeitig Grenzen gesetzt. Denn gerade in der Hüfinger Kernstadt sollen die Bürger nicht durch Baustellen überbelastet werden. Denn gleichzeitig die Schaffhauser Straße zu sanieren und dann noch entlang der Hauptstraße die Rohre für den Hauptstrang verlegen, könnte den Verkehr und die Anwohner auf eine harte Probe stellen. Und so wird das Hüfinger Rathaus wohl noch etwas warten müssen. Gut läuft es derweil in den Hüfingern Ortsteilen. Dort haben vor allem die Ortsvorsteher ganze Arbeit geleistet und können so Anschlussquoten mit bis zu 94 Prozent (Hausen vor Wald) nachweisen.

Mundelfingen: Mit insgesamt 268 Grundstücken, die erschließbar sind, bietet Mundelfingen das größte Ausbaugebiet. Teile wurden bereits 2015 mit der Nahwärme vorbereitet. Es war auch geplant, diesen Synergie-Effekt weiter zu nutzen. "Der Bedarf ist aber sehr groß, dass wir den Leuten, die bereits mit den Hufen scharen, nicht erklären können, dass sie auf die Nahwärme warten müssen", sagt Cabanis. Deshalb soll der Ort nun komplett in einem Zug erschlossen werden. Der Spatenstich fand bereits im Mai statt. Ziel ist es, das gesamte Ausbaugebiet bis zum Jahresende abzuschließen. 78 Prozent der Grundstückseigentümer haben sich für einen Anschluss oder eine Ablage entschieden.

Hausen vor Wald: Als Vorzeigeort kann Hausen vor Wald genannt werden. 94 Prozent aller Grundstückseigentümer haben entschieden, dass sie einen Anschluss oder eine Ablage wollen. Kleiner Wermutstropfen ist, dass ein Grundstück der Bahn gekreuzt werden muss. Bis diese Genehmigung vorliegt, könnte es durchaus dauern. Die Arbeiten sollen aber bereits vorher ausgeschrieben werden und dann um das Bahngrundstück im Nachtrag ergänzt werden. Geplant ist hier, die Maßnahme komplett in 2018 abzuschließen.

Fürstenberg: Hier soll mit dem Ausbau bereits nach den Sommerferien im September begonnen werden. Geplant ist, die Arbeiten dann spätestens im kommenden Jahr abzuschließen. In Fürstenberg haben sich 81 Prozent der Grundstücksteigentümer entschieden, an dem Projekt teilzunehmen.

Sumpfohren: Ebenfalls noch in diesem Jahr soll mit dem Ausbau in Sumpfohren gestartet werden. Hier haben sich 89 Prozent aller Grundstücksbesitzer für einen Anschluss oder eine Ablage entschieden. Wann es genau losgeht, hängt von der Baufirma ab. Sumpfohren und Fürstenberg wurden gemeinsam ausgeschrieben, sodass das Unternehmen, das die Arbeiten letztendlich ausführt, selbst entscheiden kann, ob es zuerst in Sumpfohren oder in Fürstenberg beginnen möchte. Auch diese Maßnahme soll in 2018 fertiggestellt werden.

Behla: 85 Prozent aller Grundstücksbesitzer in Behla haben sich für einen Anschluss oder eine Ablage entschieden. Aktuell wird auf Basis der abgegebenen Unterlagen die Ausführungs- und Genehmigungsplanung erstellt und mit dem Hüfinger Rathaus abgestimmt. Auch in Behla sollen die Arbeiten in 2018 abgeschlossen werden.

Gewerbegebiet Stettenwinkel und Seemühle: Hier ist das Netz bereits in Betrieb. "Genau so wichtig wie die Anschlussquote ist auch, dass die Leute den Dienst des Betreibers nutzen", erklärt Cabanis. Denn letztendlich sorge das auch für das nötige Geld. Aufgrund der bereits vorhandenen Verträge würde es aber mindestens zwei Jahre dauern, bis alle Kunden wechseln könnten.

Gewerbegebiet Hüfingen/Allmendshofen: Der Ausbau läuft auf Hochtouren, fast alle Längs-Trassen sind bereits fertiggestellt, die Hausanschlüsse werden aktuell hergestellt und der Einzug der Glasfasern hat begonnen. Mit dem Abschluss der kompletten Baumaßnahme wird bis zum Ende des dritten Quartals gerechnet.

Hüfingen: Am einfachsten ist hier der Ausbau der westlich der Bahnlinie. Hier gibt es am 17. Juli eine Informationsveranstaltung. Östlich der Breg sollen zuerst die Schule und das Neubaugebiet, wo bereits Leerrohre liegen, über den Hauptstrang, der von Sumpfohren kommt, angeschlossen werden.

Info-Veranstaltung

Die Stadtverwaltung Hüfingen und der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar laden die Bürger zu einer Informationsveranstaltung zum Breitbandausbau „Kernstadt Hüfingen – westlich der Bahn“ ein. Bürgermeister Michael Kollmeier und Zweckverbandsgeschäftsführer Jochen Cabanis werden am Montag, 17. Juli, um 19 Uhr im Bahnhofssaal über die Glasfasertechnik, den Hausanschluss und den Ablauf der Baumaßnahme informieren.