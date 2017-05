Hüfingen Rotes Kreuz Hüfingen leistet über 1400 Arbeitsstunden

Die 34 aktiven Mitglieder haben ein proppenvolles Jahresprogramm

Überdurchschnittliches haben im vergangenen Jahr die 34 aktiven Mitglieder des Hüfinger DRK auf die Beine gestellt. Die Helfer leisteten 1472 Arbeitsstunden. Dies ging aus dem Bericht von Bereitschaftsleiter Armin Hensler bei der Hauptversammlung hervor.

Mit 328 Fördermitgliedern sank deren Zahl um 18, die der aktiven Mitglieder blieb konstant. An den 36 Bereitschaftsdiensten leisteten diese 571 Stunden, die meisten fielen beim Scheunenfest und beim Bergfest an. "Trotz dieser vielen Termine haben wir alles organisiert bekommen", berichtet Armin Hensler, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Die schnellen Helfer vor Ort rückten 63-mal aus, das entspricht einem plus von 51 Einsätzen gegenüber 2015. Dabei konnten Alexander Buttler und Mete Ünal nach schnellem Eintreffen noch vor dem Rettungsdienst 51 Menschen Erst-Versorgen, Hilfsdienste leisten und manches Leben retten. Stolze Ergebnisse auch bei den fünf Blutspendetermine: Es konnten 603 Konserven von 646 Spendern verwendet werden. Mit 42 Erstspendern erreichte man eine Höchstmarke und liegt weit über den Ergebnissen aus 2015. Der Sozialdienst mit Helene Töpfer und ihren Helferinnen engagierten sich mit 165 Stunden für hilfsbedürftige Menschen. Sie organisieren auch den Sommer-Café im F.F.-Altenpflegeheim und helfen den Rollstuhlfahrern an der Fronleichnamsprozession. Bei den zwölf Straßen- und Containersammlung für Altkleider wurden 144 Arbeitsstunden geleistet, knapp 23 Tonnen kamen zusammen.

Mete Ünal leitet mit großem Engagement die Jugendgruppe mit Christoph Konze und Melanie Semler, die aus 15 Jugendliche von 6 bis 27 Jahre besteht. Sie sind im Schulsanitätsdienst sowie bei vielen Veranstaltungen sowie bei Hüfingen spielt, beim Ferienprogramm beim Blaulichttag und mehr dabei. Positiv abgestimmt wurde darüber, den Arbeitskreis Flüchtlingshilfe unter dem Dach des DRK als eigene Gruppe aufzunehmen, sodass die Helfer hier strukturiert sind und auch besser wahrgenommen werden.

Für Vereinstreue wurden der Kreisvorsitzende Bernd Uphaus (5 Jahre), Marianne Markwardt (15 Jahre), Karin Werner und Bereitschaftsleiter Armin Hensler (beide 35 Jahre) sowie Aime Benakli (45 Jahre) geehrt. Elfriede Schmidtke wurde nach 23 Jahren Leitung der Senioren-Gymnastikgruppe in den Ruhestand verabschiedet.