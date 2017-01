Hüfingen Reetiwölfe sind startklar für die närrische Zeit

Die Narren in Hausen vor Wald sind startklar. Selbst der Christbaum wird plötzlich zum Narrenbaum.

Zum Häsabstauben traf sich der Narrenverein Reetiwölf am Samstag in der Residenz. Letzte Anweisungen für die fünfte Jahreszeit gaben Narrenvater Dietmar Baumann und Leitwolf Herbert Merk zur Häsordnung bei den Umzügen, zu Arbeitseinsätzen und zu den Terminen. Ingeborg Reitze und Simone Knoll haben einen ausgedienten Christbaum zum symbolischen Narrenbaum umdekoriert und schon herrschte Fasnetstimmung in der Residenz.