Hüfingen Rebellen aus Hüfingen spielen Polka  Sie wollen Europameister werden

Musiker aus dem Oberen Wutachtal fahren nach Bamberg zur Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik. Dort wartet auf sie eine anspruchsvolle Herausforderung.

Die Polka-Rebellen folgen erneut der Einladung zur "Europameisterschaft der böhmischen und mährischen Blasmusik". Für die Musiker aus dem Oberen Wutachtal und der Baar ist es bereits die vierte Teilnahme bei einem internationalen Wertungsspiel, das vom 16. bis 18. Juni in der Unesco-Weltkulturerbe-Stadt Bamberg ausgetragen wird.

Seit sieben Jahren begeistern die Polka-Rebellen mit ihrem Anführer Konrad Binder ihr Publikum. So war es auch in diesem Jahr beim Saisonauftakt an Pfingsten in Ippingen, wo sie zum Frühschoppen im vollen Festzelt die Besucher mit Blasmusik und Gaudi erfreuten.

Der Wettbewerb "Europameisterschaft der böhmischen und mährischen Blasmusik" ist auf hohen internationalen und künstlerischen Qualitätsebenen angesiedelt und stellt entsprechend hohe Anforderungen an die Teilnehmer. Das Wettbewerbsprogramm, das die Polka Rebellen am Samstag um 11 Uhr in einem 30-minütigen Vortrag in der Konzert- und Kongresshalle Bamberg präsentieren, besteht aus einem Pflichtstück, zwei Pflichtwahlstücken und zwei Selbstwahlstücken. Jedes teilnehmende Orchester gibt ein etwa einstündiges Konzert im großen Festzelt.

Dem Publikum wird in Bamberg über drei Tage hinweg Blasmusik pur geboten, wenn 24 Orchester aus Deutschland, Tschechien, Niederlande, Frankreich, Belgien und Österreich um die Titel in den einzelnen Leistungsstufen spielen. Zu einer großen Konzertreise gehört auch ein geselliges und informatives Rahmenprogramm. Auf die Musiker und ihre mitreisenden Fans warten drei erlebnisreiche und spannende Tage in Bamberg.