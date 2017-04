Donaueschingen/Hüfingen Putzete: Gemeinsam gegen Müll und Unrat

In Hüfingen und Donaueschingen ging es vereint dem Müll und Unrat an den Kragen.

Dass gemeinsames Aufräumen mindestens so spaßig für Kinder und Jugendliche ist wie Fernsehen und Playstation, zeigte sich wieder am Wochenende: In Sumpfohren wurden die öffentlichen Plätze, der Bolzplatz und auch die Bushaltestellen geputzt – nun steht dem diesjährigen Scheunenfest, welches von Freitag, 12. Mai, bis Montag, 15 Mai, stattfindet, nichts mehr im Wege.

Einen Morgen lang nahmen sich auch rund sechzig Fürstenberger Zeit, ihren Ort aufs Feinste herauszuputzen. Sie putzten die Schilder auf dem historischen Lehrpfad über den Fürstenberg, reinigten flugs die Steinkreuze, den Dorfbrunnen, die Schächer-Kapelle und all die anderen über die Gemarkung verteilten Denkmäler und Aussichtspunkte. Vertreter aller örtlichen Vereine und die Ortschaftsräte beteiligten sich an der Aktion die unter dem Stichwort "Dorfputzete" wieder jede Menge Müll und Unrat sammelten.

Alle Generationen zeigten im größten Donaueschinger Stadtteil Wolterdingen wieder Bürgersinn. Um die 80 Helfer strömten bei angenehmen Frühlingstemperaturen in alle vier Himmelsrichtungen aus, um Wege, Plätze, Wald und Flur vom Wohlstandmüll der Umweltfrevler zu befreien.

Ein Container Müll kam letztlich wieder zusammen, darunter viele Autoreifen, Plastik und auch Sperrmüll. An den Straßen sei weniger Müll zu finden gewesen als am Wasser, wie etwa bei der Enge, hieß es, als das große Müllsammeln dann auch in Wolterdingen sein Ende gefunden hatte.