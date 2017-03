Hausen vor Wald Projekt bringt Hausener Kirchenchor neue Sänger

Bei der Generalversammlung des "etwas anderen" Kirchenchors wurde eine positive Bilanz gezogen. Das jüngste Projekt brachte neue Sänger und Spendengelder für Geflüchtete ein.

Der "etwas andere Dorfkirchenchor“ zählt aktuell 28 aktive Sängerinnen und Sänger, plus Chorleiter Klaus Geiger. Die Vorsitzende Julia Beuter konnte gut zwei Drittel der Chormitglieder zur zweijährlich stattfindenden Generalversammlung im Hausener Proberaum begrüßen. Schriftführerin Silvia Weisser nahm einen umfassenden Rückblick auf die zwei verstrichenen Jahre vor und berichtete von der musikalischen Gestaltung der Hochfeste im Kirchenjahr.

Durch die Zusammenlegung der Kirchengemeinden zur Seelsorgeeinheit „Auf der Baar“ wurden die kirchlichen Termine unlängst etwas reduziert: Die Erstkommunion sowie das Hochamt an Pfingsten wurden im letzten Jahr in Hausen vor Wald nicht gefeiert, dafür konnte die Firmung in Döggingen dann gemeinsam mit dem Dögginger Kirchenchor musikalisch gestaltet werden. Das letzte große Projekt des Kirchenchors, „Heal the world“, eine Andacht der „etwas anderen Art“, musikalisch und inhaltlich überzeugend vom Chor mit zusätzlichen 20 Projektsängern gestaltet, hat einen Zuwachs von immerhin vier Sängern gebracht. Die gesamten Spendengelder aus den zwei Auftritten in Höhe von 3073 Euro hat der Chor im Rahmen eines kleinen Konzerts in der Flüchtlingsunterkunft in Donaueschingen an den Arbeitskreis Asyl übergeben.

Auch die obligatorische Auszeichnung für lange Jahre der Treue zum „etwas anderen Dorfkirchenchor“ stand bei der Generalversammlung auf der Agenda: Für langjährige Mitgliedschaft konnte die Vorsitzende Julia Beuter sechs Sänger ehren: Anita Holzer und Walter Barbon für 15 Jahre Zugehörigkeit zu der Sangestruppe, Karin Fricker für 20 Jahre Mitgliedschaft, Reiner Engesser und Johanna Hutmacher-Geiger für 25 Jahre und Luzia Sättele für 30 Jahre Mitgliedschaft im Dorfkirchenchor.

Zur Wahl standen bei der diesjährigen Versammlung 50 Prozent der Vorstandschaft: Die zweite erste Vorsitzende Johanna Hutmacher-Geiger, Kassierer Bruno Scheier und Beisitzerin Simone Knoll wurden von den Mitgliedern für weitere vier Jahre erneut in ihren Ämtern bestätigt.

Die Termine

In Hausen vor Wald wird in diesem Jahr die Osternacht am 15. April und die Erstkommunion am 30. April gefeiert. Das Hausener Patrozinium St. Peter und Paul am 2. Juli und das Dögginger Moritzfest gestalten die beiden Kirchenchöre gemeinsam. Der Männergesangverein hat anlässlich seines 65. Geburtstages Kirchenchor und Musikkapelle zum gemeinsamen Konzert am 8. Oktober in der Hausener Kirche eingeladen.