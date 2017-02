Hüfingen Proben für Hüfinger Sommertheater laufen  Darsteller werden zu Göttern

Regisseur Paul Siemt hat eine spannende Zeitreisegeschichte für das Hüfinger Sommertheater verfasst. Ein Hüfinger Bauer gräbt darin die römische Vergangenheit aus. Spannend ist auch das Bühnenkonzept: Die Darsteller spielen auf der Zuschauertribüne.

Draußen liegt Schnee und drinnen herrscht Sommer. Zumindest für die 30 Akteure des Hüfinger Sommertheaters. Das hat seine Aufführung im Juli und August, aber bereits seit November laufen die Proben.

Regisseur und Autor Paul Siemt hat für die nächste Ausgabe des Sommertheaters selbst zur Feder gegriffen, um ein Stück aus der Hüfinger Römerzeit zur Aufführung zu bringen. Die Geschichte ist frei erfunden und wurde auf die römische Vergangenheit Hüfingens abgestimmt.

Paul Siemt fühlt sich nach so vielen positiven Theater- und anderen Erfahrungen in der Bregstadt wie zu Hause. "Ich komme immer wieder gern nach Hüfingen, dies ist ein wunderbarer Ort um sich wohl zu fühlen", sagt der Regisseur, der auf der Schwäbischen Alb lebt.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass die Schauspieler hier immer wieder erfolgreich Theater spielen und aus der Truppe mit wechselnder Besetzung eine große Familie entstanden ist. Inzwischen spielen schon die Kinder mit, so etwas gibt es nicht oft", sagt der Regisseur, der seit 1998 mit der Gruppe arbeitet.

In der spannenden Geschichte nehmen die römischen Götter eine Hauptrolle ein, sie spielt aber in verschiedenen Zeitebenen. Dabei geht es um ein Artefakt, einen durch Menschenhand hergestellten wichtigen mystischen Gegenstand von großer Bedeutung, der durch die Zeiten wandert. Der Gegenstand wird von den Römern versteckt und in einem Hüfinger Acker vergraben, wo er viele Jahre später von einem Bauer entdeckt wird. Hinter dem wertvollen Gegenstand sind dann eine ganze Menge Leute her, unter anderem auch eine Gruppe von Archäologen.

Musik hebt Szenen hervor

Das Schauspiel wird erstmals von acht Musikern begleitet. "Wir wollen damit einen Versuch starten, ähnlich wie im Film verschiedene Spielszenen mit Musik hervorzuheben", erläutert Paul Siemt. Die Musik dazu wird von Kai Armbruster aus Donaueschingen eigens komponiert. Er begleitet auch die Entwicklung des Stücks und stellt das Orchester zusammen.

Gespielt wird nicht wie sonst auf einer Bühne auf der Wiese, sondern gerade umgekehrt. Die Schauspieler nutzen die verschiedenen Ebenen der Zuschauertribüne vor dem Wald und bauen auf der Wiese die schon öfters benutzte Zuschauertribüne auf. Der Grund: Die vielen benötigten Requisiten können dann großflächig auf einem Ständer hin und her gerollt werden. Das ist auf der Wiese nicht möglich.

Einen kleinen Theaterspaziergang wird es während den Aufführungen ebenfalls geben. Allerdings nicht so weit, sondern bis zu den fest verankerten Palisaden und dem Wehrturm auf der großen Römerbadwiese.

Aufführungen

Das Stück zum neuen Sommertheater hat noch keinen festgelegten Titel. Die 30 Schauspieler, darunter ein paar neue Gesichter, werden unter der bewährten Regie von Paul Siemt zwölf Mal auf der Bühne stehen. Das Sommertheater findet in der Zeit vom 19. Juli bis 5. August beim Römerbad statt.