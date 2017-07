Hüfingen Premiere für Sommertheater

Heute erste von zwölf Aufführungen. Regisseur Paul Siemt schrieb "Das Artefakt".

Sie haben schon hochgestapelt (in der mehrstöckigen Kulisse fürs Revolutionstheater), sind mit den Zuschauern spazieren gegangen durch die Stadt (Maria brennt) und den dunklen Wald (Das kalte Herz). Und in diesem Jahr überraschen die Hüfinger Darsteller um Regisseur Paul Siemt mit einem Tausch: Die eigentlich für die Zuschauer gebauten Ränge beim Hüfinger Römerbad nutzen sie mit weiteren Bauten fürs Spiel. Fürs Publikum wurde auf dem Feld die aus früheren Spielen bekannten Ränge aufgebaut. Dass es auch im aktuellen Stück „Das Artefakt“ drunter und drüber gehen wird, werden die Besucher der Premiere heute (ausverkauft) erleben. Elf weitere Vorstellungen werden folgen.

Zum 150-jährigen der Badischen Revolution von 1848 hatten die Hüfinger um Bürgermeister Anton Knapp das Sommertheater ins Leben gerufen. Und weil das Spiel beim Publikum einschlug, Hüfingen noch reichlich Historisches zur Aufarbeitung bot, die Schauspieler Spaß am Spiel gefunden hatten – und bis heute zu einem guten Stamm dabei geblieben sind -, machte man, meist im Zwei-Jahres-Rhythmus, einfach weiter. Und das Publikum aus der ganzen Region dankt es mit seinem Kommen und reichlich Applaus. 2500 der 4200 Tickets sind bereits verkauft!

Die Stücke beinhalten stets eine Mischung aus Menschenschicksalen und historischem Hintergrund, die in interessanten Inszenierungen für jedermann verständlich sind. Das wird jetzt nicht anders sein. Beim aktuellen Stück rast das Theaterensemble aber gehörig auf der Zeitachse. Von der Gegenwart bis zu den Römern zurück und sogar ins Reich der Götter wird es Ausflüge geben. Profi-Regisseur Paul Siemt hat mit „Das Artefakt“ erneut das Stück für die Hüfinger Bühne geschrieben.

Das Artefakt ist ein mystischer Gegenstand aus der Zeit vor Christi Geburt und über die Zeit der bekanntlich auch in Hüfingen einst residierenden Römer bis in die Gegenwart wandert. In der Gegenwart wird das Artefakt von einem Bauern auf seinem Hüfinger Acker gefunden und wird plötzlich von vielen begehrt.

Eine überdachte Tribüne bietet 350 Plätze. Das Schauspiel wird von einem bis zu siebenköpfigen Orchester in verschiedenen Szenen musikalisch begleitet. Die Musik zum Theater hat der Donaueschinger Kai Armbruster komponiert. Vor und nach der Theateraufführung wird das Publikum in der Theatergastronomie ab 19 Uhr durch die Berghexen Hüfingen und FC Hüfingen bewirtet.

Die Aufführungen

Hüfinger Sommertheater, Freilichttribüne an der Römischen Badruine, 19. Juli bis 5. August. Einlass/Bewirtung ab 19 Uhr, Spielbeginn 20.30 Uhr. Karten im Vorverkauf für 16 Euro beim Tourismusamt im Rathaus, Telefon (0771) 60 09 24, Schüler und Studenten mit Nachlass. Spieltermine: Mittwoch, 19. Juli (ausverkauft); Donnerstag, 20. Juli; Freitag, 21. Juli; Samstag, 22. Juli; Mittwoch, 26. Juli; Donnerstag, 27. Juli; Freitag, 28. Juli; Samstag, 29. Juli; Mittwoch, 2. August; Donnerstag, 3. August; Freitag, 4. August, Samstag, 5. August