Hüfingen Pfarrer Augustus segnet den neuen Spielplatz

Beim Kirchenfest in Sumpfohren wurde auch gleichzeitig der neue Spielplatz feierlich eingeweiht.

Mit einer feierlichen Zeremonie wurde am Sonntag in Sumpfohren das Kirchenfest gefeiert. Gemeinsam mit Pfarrer Augustus sowie dem Musikverein Sumfohren ging es nach dem Gottesdienst zur Prozession. Neben einer Station mit Altar wurde der Anlass ebenfalls genutzt, um den neu gestalteten Kinderspielplatz zu segnen. Hierfür hatten die Kinder des örtlichen Kindergartens Sankt Silvester sich etwas Besonderes ausgedacht: Zur Segnung und als Dank sangen die Kinder ein Lied für die Gläubigen. Auch Bürgermeister Michael Kollmeier und Ortsvorsteherin Ancilla Batsching nahmen an der Feier teil. Batsching spendete den Kindern im Anschluss Eis und Getränke.