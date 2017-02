Hüfingen Ortsteil-Kindergärten: Jetzt liegen die Zahlen vor

Die Bedarfszahlen für die Hüfinger Kindergärten liegen vor. Entscheidend ist das vor allem für die Ortsteile, denn die Kindergärten, die weniger als zwölf Anmeldungen haben, werden stillgelegt. Und es trifft Sumpfohren und Hausen vor Wald.

Diskussionen, Emotionen und Bangen: Die Kindergartendiskussion in Hüfingen war in den vergangenen Jahren ein heißes Thema. Der Gemeinderat hat mittlerweile die Weichen gestellt: In Behla wird zwar eine zentrale Kinderbetreuung eingerichtet, doch vorerst werden die Einrichtungen auf den Ortsteilen erhalten bleiben – solange, wie sie zu Beginn des Kindergartenjahres mindestens zwölf Hüfinger Kinder vorweisen können. Und so wird nun in den Ortsteilen erwartungsvoll auf die Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen, die der Gemeinderat morgen verabschiedet, geblickt. Denn von den Berechnungen des Bedarfes hängt viel ab. Wie schnell es sich ändert, zeigen vor allem Behla und Fürstenberg – ein oder zwei größere Jahrgänge oder auch Jahrgänge mit wenigern Kindern bringen starke Schwankungen mit sich.

Fürstenberg: In den vergangenen Jahren war der Fürstenberger Kindergarten ein Sorgenkind. Jahrgänge mit sehr kleinen oder gar keinen Geburten haben dazu geführt, dass zeitweise in Fürstenberg nur noch eine Kleingruppe angeboten werden konnte. Doch nun sieht das Bild anders aus: Aufgrund von gestiegenen Kinderzahlen und Anmeldungen von Kindern unter drei Jahren, die platzmäßig doppelt gezählt werden, wird der Kindergarten nun wieder mit einer altersgemischten Regelgruppe betrieben. Bei der Bedarfsumfrage haben 13 Eltern ihren Bedarf für einen Kindergartenplatz angemeldet, sodass die Einrichtung für das Kindergartenjahr 2017/18 als eigenständige Einrichtung erhalten bleibt.

In den vergangenen Jahren war der Fürstenberger Kindergarten ein Sorgenkind. Jahrgänge mit sehr kleinen oder gar keinen Geburten haben dazu geführt, dass zeitweise in Fürstenberg nur noch eine Kleingruppe angeboten werden konnte. Doch nun sieht das Bild anders aus: Aufgrund von gestiegenen Kinderzahlen und Anmeldungen von Kindern unter drei Jahren, die platzmäßig doppelt gezählt werden, wird der Kindergarten nun wieder mit einer altersgemischten Regelgruppe betrieben. Bei der Bedarfsumfrage haben 13 Eltern ihren Bedarf für einen Kindergartenplatz angemeldet, sodass die Einrichtung für das Kindergartenjahr 2017/18 als eigenständige Einrichtung erhalten bleibt. Hausen vor Wald: Aktuell hat der Kindergarten in Hausen vor Wald eine altersgemischte Regelgruppe mit 25 Plätzen. Derzeit besuchen 15 Kinder die Einrichtung, davor zwei Zweijährige. Außerdem liegen zwei weitere Anmeldungen für zweijährige Kinder für das Kindergartenjahr 2016/17 vor. Doch es sieht nicht so rosig aus. Die Zahlen sind rückläufig. Für 2017/18 wird mit 13 und für 2018/19 mit elf Kindern gerechnet. Damit wird die magische Zwölf-Kinder-Grenze unterschritten. Die Einrichtung wird somit als Außenstelle von St. Verena weitergeführt und ab dem 1. September 2019 dauerhaft stillgelegt.

Aktuell hat der Kindergarten in Hausen vor Wald eine altersgemischte Regelgruppe mit 25 Plätzen. Derzeit besuchen 15 Kinder die Einrichtung, davor zwei Zweijährige. Außerdem liegen zwei weitere Anmeldungen für zweijährige Kinder für das Kindergartenjahr 2016/17 vor. Doch es sieht nicht so rosig aus. Die Zahlen sind rückläufig. Für 2017/18 wird mit 13 und für 2018/19 mit elf Kindern gerechnet. Damit wird die magische Zwölf-Kinder-Grenze unterschritten. Die Einrichtung wird somit als Außenstelle von St. Verena weitergeführt und ab dem 1. September 2019 dauerhaft stillgelegt. Mundelfingen: Bei all den Diskussionen um die Zukunft der Ortsteilkindergärten spielte Mundelfingen kaum eine Rolle, denn die Zahlen sprechen für sich. Sehr hohe Geburtenzahlen sorgen dafür, dass der Platzbedarf nicht mit einer Gruppe gedeckt werden darf. Zeitlich befristet gibt es daher eine Kleingruppe mit zehn weiteren Plätze.

Bei all den Diskussionen um die Zukunft der Ortsteilkindergärten spielte Mundelfingen kaum eine Rolle, denn die Zahlen sprechen für sich. Sehr hohe Geburtenzahlen sorgen dafür, dass der Platzbedarf nicht mit einer Gruppe gedeckt werden darf. Zeitlich befristet gibt es daher eine Kleingruppe mit zehn weiteren Plätze. Sumpfohren: Derzeit besuchen zehn Kinder über drei Jahre und drei Kinder unter drei Jahren die Einrichtung. Allerdings stammen fünf Kinder aus Behla. Hinzu kommt, dass bei der Bedarfsumfrage lediglich sieben Eltern mit einem Kind über drei Jahren und zwei Eltern mit einem Kind unter drei Jahren ermittelt werden konnten. Damit sinkt auch in Sumpfohren die Zahl unter zwölf Anmeldungen. Das heißt: Außenstelle von St. Verena und Stilllegung zum 1. September 2019. Es soll allerdings ein Träger, der eine heilpädagogische Einrichtung betreiben soll, gesucht werden.

Derzeit besuchen zehn Kinder über drei Jahre und drei Kinder unter drei Jahren die Einrichtung. Allerdings stammen fünf Kinder aus Behla. Hinzu kommt, dass bei der Bedarfsumfrage lediglich sieben Eltern mit einem Kind über drei Jahren und zwei Eltern mit einem Kind unter drei Jahren ermittelt werden konnten. Damit sinkt auch in Sumpfohren die Zahl unter zwölf Anmeldungen. Das heißt: Außenstelle von St. Verena und Stilllegung zum 1. September 2019. Es soll allerdings ein Träger, der eine heilpädagogische Einrichtung betreiben soll, gesucht werden. Behla: Nach der Stilllegung 2013 wird der Kindergarten in Behla als zentraler Ortsteilkindergarten mit flexiblen Betreuungszeiten wiedereröffnet. Der Bedarf ist vorhanden: So liegen für das kommende Kindergartenjahr 18 Anmeldungen und für 2018/19 sogar 19 Anmeldungen vor.

Weitere Themen

Neben der Bedarfsplanung für die Hüfinger Kindergärten stehen in der morgigen Gemeinderatssitzung auch noch der Biotopvernetzungsplan und der Bebauungsplan "Jakobswiese" an. Beginn ist um 19 Uhr im Rathaus. Im Vorfeld findet um 18.30 Uhr die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik statt. Hier geht es um die energetische Sanierung des Rat- und Bürgerhauses Sumpfohren, die Sanierung der Schwellenbergschule Mundelfingen und die Erweiterung des Baugebietes Schaafwasen in Hausen vor Wald.