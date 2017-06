Hüfingen Obstbäume und Ziergehölze: Sommerschnitt bietet Vorteile

Die Gemeinschaft der Siedler und Eigenheimer Hüfingen bietet einen Sommerschnittkurs für Obst- und Ziergehölze an. Referent ist Sven Görlitz, Gartenberater Verband Wohneigentum Baden-Württemberg.

Inhalt der Veranstaltung laut Pressemitteilung des Vereins: Die Voraussetzung für Blütenreichtum und einen hohen Fruchtertrag ist ein fachgerechter Schnitt der Gartenpflanzen. Dieser sorgt für neues Frucht- und Blütenholz, gesunde Pflanzen und einen optisch ansprechenden Garten. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass man Gehölze nur im Winter schneiden sollte, bietet der Schnitt im Sommer viele Vorteile, heißt es in der Einladung. Und weiter: „So können zum Beispiel die Pflanzen wesentlich besser auf Schnittmaßnahmen reagieren als in den Wintermonaten.“

Bei dieser Veranstaltung wird aufgezeigt, wie man die verschiedensten Gartenpflanzen fachgerecht schneidet, welches Schnittwerkzeug hierfür geeignet ist und welche Vorteile der Sommerschnitt bietet. Beim Rundgang durch den Garten gibt es viele Informationen und Tipps für weitere Gartenthemen Die Teilnahme an dem Sommerschnittkurs ist kostenfrei. Teilnehmen können alle interessierten Hauseigentümer und Gartenbesitzer, auch Nichtmitglieder. Dauer der Veranstaltung etwa zwei Stunden.

Der Sommerschnittkurs findet am Freitag, 16. Juni, um 15 Uhr in der Donaueschinger Straße 39 a in Hüfingen statt.