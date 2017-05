Hüfingen Noch mehr "Gschecht(li)"

Bürgerstiftungsprojekt kommt sehr gut anNun sind die nächsten vier Folgen erschienen

Hüfingen – Mit den Hifinger Gschecht(li) hat die Bürgerstiftung ein Projekt ins Leben gerufen, das begeistert. "Der Abend, bei dem die Hifinger Gschechtli erstmals vorgestellt wurden, kam wahnsinnig gut an", sagt Martin Böhm, der gemeinsam mit Reinhard Philipp das Projekt der Hüfinger Bürgerstiftung ins Leben gerufen hat. Nachdem die Geschichten von Adolf Baumann, Hermann Kern, Kuno Fritschi und Otto Böhm präsentiert worden waren, dachte kaum einer ans Heimgehen: Das Erdgeschoss des Stadtmuseums wurde zum Treffpunkt. Bekannte treffen und miteinander ins Gespräch kommen, – es wurde ein geselliger Abend.

Und genau das soll wiederholt werden: "Es ist ja auch unsere soziale Aufgabe, so einen Treffpunkt zu schaffen. Gerade für die älteren Hüfinger gibt es ja wenig Möglichkeiten", sagt Böhm. Und so stehen die Chancen gut, dass der Abend im Herbst wiederholt wird. Joachim Seidel, Vorsitzender des Förderkreises, habe auch schon zugesagt, dass das Stadtmuseum wieder für das Treffen genutzt werden kann.

Bis dorthin werden Martin Böhm und Reinhard Philipp noch weitere Hifinger Gschecht(li) für die Nachwelt dokumentieren. Vier weitere Folgen sind bereits auf der Internetseite der Hüfinger Bürgerstiftung zu finden: Adolf Baumann, Hermann Kern, Kuno Fritschi und Otto Böhm erzählen weitere Anekdoten. So wird unter anderem die Frage beantwortet, warum man in Hüfingen an Fasnet eigentlich "Narri – Narro" ruft. Oder was eine "Alt-Wiiber-Mihli" ist und warum es Raucher nach dem Krieg nicht einfach hatten. Adolf Baumann wird darüber berichten, dass Thema Auswanderer gar kein neues Phänomen in der Region ist.

Neben den vier bereits bekannten Protagonisten werden sich auch weitere Hüfinger an dem Projekt beteiligen. "Oft wurden wir über Dritte auf mögliche Teilnehmer hingewiesen", erklärt Böhm. Abgeschlossen ist das Projekt aber noch lange nicht: Wer mitmachen will oder einen Tipp hat, der kann sich unter info@huefinger.buergerstiftung.de melden.

Auch ein nächster Schritt ist schon geplant: Die Bürgerstiftung möchte die Hifinger Gschecht(li) als DVD herausbringen. Anlässlich des Jubiläums hat die Volksbank ein Crowdfunding-Portal eingerichtet. Mit dieser Art der Finanzierung könnte das Geld für die Produktion gesammelt werden. "Somit würden die ganzen Einnahmen der Bürgerstiftung zugutekommen", sagt Böhm. So könnten weitere Projekte finanziell unterstützt werden.

Hifinger Gschecht(li)

Adolf Baumann, Hermann Kern, Otto Böhm und Kuno Fritschi sind die Ersten, die ihre Erinnerungen erzählen. Die Videos von den Hifinger Gschecht(li) sind auf der Internetseite der Bürgerstiftung zu finden.

Hier gibt's die Videos: