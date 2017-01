Hüfingen Nikolausaktion hilft zwei Initiativen

Schöner Spendenbetrag geht nach Kolumbien und Hüfingen

Hüfingen (gal) Ein voller Erfolg war die Nikolausaktion der Hüfinger Kolpingsfamilie. Insgesamt durften sich knapp 250 Kinder in 80 Familien über den Besuch der fünf Nikoläuse freuen. Hinzu kamen weitere 28 Termine in Kindergärten, im FF-Altenpflegeheim, bei Vereinsfeiern, bei Kloosemärt und Nikolausturnen sowie bei betrieblichen Veranstaltungen.

Grundsätzlich ist der Besuch des Nikolaus der Kolpingfamilie kostenlos, umso mehr freute man sich über die üppigen Spenden. Die Kolpingsfamilie konnte einen Teil davon an die Familie Franz Schumacher in Spaichingen für die Verwendung für Bildungspatenschaften für kolumbianische Kinder übergeben. Ein weiterer großer Spendenbetrag konnte kürzlich den ambulanten Diensten der Reha-Südwest überreicht werden. Sie unterhält in der Hüfinger Hauptstraße seit vielen Jahren einen offenen Treff für Menschen mit Behinderungen im Haus Gilly und wird nun eine Wohngemeinschaft für vier Menschen mit Behinderungen im ersten Stock einrichten. Die Summe von 1000 Euro machte alle Kolleginnen und Bewohner für einen Moment sprachlos. Diese Spende wird in Hüfingen eingesetzt.

Die Betriebsleitung der ambulanten Dienste, Britta Kuner, nahm den Umschlag von Ober-Nikolaus Michael Bolli entgegen: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit in Hüfingen so anerkannt und geschätzt wird."

Dank Familie Gilly, die seit Dezember auch die Wohnung über dem Büro an die Reha-Südwest vermietet hat, finden nun vier Menschen mit Behinderung mitten in der Stadt ein neues Zuhause.