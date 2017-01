Hüfingen Nicht zu stoppen: Hüfinger Frauen tanzen einfach weiter

Das Tanzprojekt von Friedhilde Höfle geht weiter – auch ohne Landfrauen. Nach Auflösung des Vereins springt jetzt die Katholische Frauenvereinigung in die Bresche. Die Teilnehmerinnen haben also weiterhin Spaß bei flotten Rhythmen.

Gute acht Jahre erfreuten sich die Hüfinger Landfrauen an dem Tanzprojekt "Tanz mit – bleib fit". Tanzlehrerin Friedhilde Höfle hatte dazu im Winterhalbjahr ins Bürgerhaus Krone eingeladen. Seit Januar gibt es allerdings die Landfrauen nicht mehr, der Verein wurde aus Altersgründen aufgelöst. Doch getanzt wird dennoch.

Die katholische Frauengemeinschaft (KFD) hat dieses Angebot jetzt nahtlos in ihr Programm übernommen. Somit ändert sich eigentlich gar nichts, nur dass durch diese aktive Gemeinschaft noch mehr Frauen an diesem zwanglosen und ansprechenden Fit-halte-Programm mitmachen.

Männer braucht es nicht, um beim Tanzen Spaß und Freude zu haben. Hier geht es ja auch nicht darum, um als verliebtes Paar übers Parkett zu rauschen, sondern in erster Linie darum Energie zu tanken, den Körper fit zu halten und dabei im Kreise von Gleichgesinnten schöne Stunden zu erleben.

Genau das tun die Frauen jeden Mittwoch von 18 bis 19.30 Uhr unter der fachlichen Anleitung ihrer Tanzlehrerin Friedhilde Höfle mit großer Begeisterung. Dabei werden die Tänzerinnen ganz schön gefordert und kommen ins Schwitzen. Jede Frau kann mitmachen und benötigt keine Vorkenntnisse. Getanzt wird in der Gruppe, und zwar Tänze aus aller Welt.

Manche kommen aus den Nachbargemeinden nach Hüfingen, Sie sind unterschiedlich alt, die älteste Teilnehmerin ist bereits über 80 Jahre und ist ein Beispiel dafür, dass man sich mit Tanzen schön fit halten kann. Es ist sogar bewiesen, dass diese koordinierten Bewegungen zu rhythmischer Musik der Demenzerkrankung vorbeugen können. Denn beim Tanzen werden Körperwahrnehmung und Gleichgewichtsinn trainiert und obendrein noch die Koordination und Beweglichkeit des Körpers.

Unter dem Motto "Der Rhythmus, bei dem man mit muss" vermittelt Friedhilde Höfle zu entsprechender Musik jede Menge Kreistänze, Standards, langsamer Walzer, aber auch moderne Blocktänze und Discofox. Viel Freude haben die bis zu 20 Frauen an den flotten Rhythmen der ausländischen Tänze wie zum Beispiel aus der Türkei oder Griechenland. Braucht es einen Partner, so schlüpfen die Hälfte der Frauen in die Männerrolle. "Zwischendrin biete ich als Pause für die Beine stets zwei oder mehrere Sitztänze an, dabei werden Arme und Hände mit Tüchern, Stäben, Tennisbällen oder Kastagnetten in Schwung gebracht", erzählt Friedhilde Höfle, die auch in den Umlandgemeinde Kurse gibt und ständig an Fortbildungen teilnimmt.

Die ganze Gruppe hat jeden Mittwoch viel Spaß, alle helfen sich untereinander, wenn es mal nicht so gut klappt. "Bevor es nach Hause geht, machen wir noch ein paar Dehnübungen, damit nicht nur die Frauen, sondern auch deren Muskeln locker und entspannt bleiben", erklärt Tanzlehrerin Höfle. "Wir sind eine tolle Truppe, pflegen ein schönes Miteinander und auch die Geselligkeit kommt bei uns nicht zu kurz", lobt sie ihre Hüfinger Frauen.

Mitmachen

"Tanz mit- bleib fit" von der Katholischen Frauenvereinigung Hüfingen mit Friedhilde Höfle findet jeden Mittwoch von 18 bis 19.30 Uhr im Bürgerhaus Krone (erster Stock) statt. Jede Frau kann vorbeikommen, reinschnuppern und bei Gefallen wiederkommen. Der Kurs endet Ende März und beginnt im Oktober neu. Eine Teilnahme ist jederzeit möglich, die Kosten betragen vier Euro pro Veranstaltung.