Hüfingen/Baar Neues Leitbild vereint die sieben Baar-Kindergärten

Sieben Einrichtungen für Kinderbetreuung auf der Baar haben sich ein gemeinsames Leitbild gegeben. Das hat das christliche Menschenbild zur Grundlage, regelt aber auch die Qualitätssicherung.

Bereits vor gut zwei Jahren formierte sich die neue gemeinsame Seelsorgeeinheit auf der Baar aus den vorherigen Seelsorgeeinheiten Hüfingen und Bräunlingen-Döggingen. Seither arbeiten die unterschiedlichen katholischen Pfarrgemeinden eng zusammen. Damit in Zukunft auch die insgesamt sieben Kindergärten dieser Pfarrgemeinden ein gemeinsames Leitbild vereint, darin hat nun ein Gremium aus den Einrichtungen gearbeitet.

Harald Frey (Patoralreferent der Seelsorge), Monika Wehinger (Kita Hüfingen St. Verena), Michaela Welte (Kiga Döggingen St. Marien) und Monika Henkelmann (Kiga Bräunlingen St. Vinzenz) haben nun das Ergebnis präsentiert. Es gilt für alle Kindertageseinrichtungen der Seelsorgeinheit auf der Baar. Pädagogen, Eltern und Kinder können sich daran orientieren. Der Ausschuss hat vieles von den alten Richtlinien übernommen – aber auch hinterfragt, hervorgehoben und ergänzt.

Eine wichtige Säule bildet das christliche Menschenbild. Jedes Kind wird dabei in seiner Einzigartigkeit angenommen, mit allen Stärken und Schwächen. Toleranz gegenüber jeglicher Herkunft und Religion, Geschlecht, sozialem Hintergrund und mehr zählen dabei genauso zu den christlichen Grundwerten wie Nächstenliebe, Würde des Menschen, Demokratie, Umweltbewusstsein und eine nachhaltige Entwicklung jedes Menschen.

Mehr in den Vordergrund gerückt wird auch die Qualitätssicherung der Einrichtungen sowie der pädagogischen Fachkräfte. Dabei wurden alle Bereiche gründlich durchleuchtet und mit einem Fachberater der Erzdiözese besprochen. Betriebssicherheit, Brandschutz, Hygiene und mehr gehörten dabei genauso dazu wie pädagogische Standards. Durch das Qualitätsmanagement Quintessenz wird die stetige Weiterentwicklung der katholischen Kindergärten in der Seelsorgeeinheit gewährleistet. Es wird ständig überprüft und in festgelegten Zeiträumen korrigiert und angepasst.

"Ganz wichtig ist uns aber auch die gemeinsame Partizipation von Träger, Erziehern, Eltern und Kindern. Hierbei ist jeder in dieser Partnerschaft gefragt", sagte Pastoralreferent Harald Frey. Durch das gemeinsame Leitbild ergibt sich eine Vernetzung der sieben Einrichtungen. Dies bringt einen Austausch von Personal bei Engpässen und eine erleichterte Aufgabenteilung mit sich.

Einrichtungen

Zur Seelsorgeeinheit auf der Baar gehören sieben Kindertagesstätten: