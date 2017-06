Neue Brücke vor Behla wird freigegeben

Ein wichtiger Baustein in der seit Jahrzehnten geforderten und nun in Bau befindlichen Umfahrung Behla ist jetzt fertig. In den Pfingstferien wird der Verkehr über die neue Brücke auf der Kreisstraße zwischen Behla (links) und Hausen vor Wald vom Regierungspräsidium freigegeben. Wie das Präsidium weiter mitteilt, ist die Brücke weitestgehend fertiggestellt. Der Verkehr soll über provisorische Rampen von der bestehenden Baustellenumfahrung über das Bauwerk gelenkt werden. Für die Herstellung der Rampen muss die Kreisstraße für mindestens einen Tag voll gesperrt werden. Die Sperrung ist auf Mittwoch, 14. Juni, von 5 bis 21 Uhr terminiert. In Abhängigkeit von der Witterung kann sich die Vollsperrung im Zeitraum zwischen 13. und 17. Juni kurzfristig verschieben und gegebenenfalls um einen weiteren Tag verlängern. Das Provisorium wird für etwa ein Jahr bleiben. Es ermöglicht den Fortgang der Erd- und Straßenbauarbeiten an der Ortsumfahrung. In einem Jahr soll dann der Anbindungsknoten an dieser Stelle gebaut werden. Hierfür wird es eine zweiwöchige Straßensperrung geben, die Straßenbaubehörde im Regierungspräsidium plant für die Pfingstferien 2018. Bild: Rolf Wetzel