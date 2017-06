Hüfingen Naturparkmarkt in Hüfingen so groß wie nie

Naturparkmarkt in Hüfingen so groß wie nie

60 Händler sind am 25. Juni auf dem Sennhofplatz. Märkte sehen sich als Schaufenster der Region. Kramer-Freunde stellen ihre Traktoren aus.

Dass Hüfingen veranstalten kann, hat die Stadt schon oft bewiesen und zuletzt vor gut einer Woche bei „Hüfingen spielt“, als Tausende sich bei tollen Spielideen auf den Straßen amüsierten. Und schon bald werden die Menschen wieder nach Hüfingen strömen. Dieses Mal jene, die sich für eine gesunde Ernährung und Produkte aus der Region interessieren, denn am Sonntag, 25. Juni, gibt es von 11 bis 18 Uhr zum vierten Mal einen Naturparkmarkt in der Stadt. Und die neueste Auflage bringt mit 60 Anbietern so viele Markthändler wie noch nie nach Hüfingen.

Die Naturparkmärkte unter dem Dach des Naturparks Südschwarzwald erfreuen sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Inzwischen ist deren Zahl auf 22 angestiegen. 2008 und 2010 gab es erstmals einen Naturparkmarkt in Hüfingen. Den bislang größten Markt gab es dann 2013 in Verbindung mit dem SWR-Pfännle. Vier Jahre Pause haben der Veranstaltung zumindest auf der Anbieterseite nicht geschadet: „Bislang haben wir maximal 45 bis 50 Anbieter gehabt“, freut sich Organisatorin und Susanne Bucher vom Hüfinger Rathaus. Entsprechend gibt es nicht nur Stände auf dem idyllischen Sennhofplatz. Der Markt beginnt gleich in der Pfarrhausstraße an der Kirche und hier finden Kinder auch ein Spieleparadies mit den Bauernspielen von Bernd Schwab, die bereits bei „Hüfingen spielt“ sehr gut angekommen sind.

Mit ihrem Angebot aus regionalen Lebensmitteln, altem Handwerk und vielen Informationen heben sich die Naturpark-Märkte deutlich ab von üblichen Bauernmärkten. Sie sehen sich ausschließlich als „Schaufenster der Region“, um bäuerliche Betriebe und traditionelles Handwerk im Südschwarzwald zu unterstützen.

Neben den leckeren Angeboten steht auch die Information im Blickfeld. Kunden können sich an den Ständen genau erklären lassen, wie und mit welchen Rohmaterialien die Produkte entstanden sind. Transparenz ist den Veranstaltern sehr wichtig, um die Position der heimischen Erzeuger zu stärken und so auch zum Erhalt der Kulturlandschaft Südschwarzwald beizutragen. Angeboten werden unter anderem Käse, Schwarzwälder Schinken und Wurst. Natürlich gibt es auch Bauernhof-Eis, Marmeladen, Honig, Edelbrände, Liköre, Öle und Essige, feine Backwaren oder Holzofenbrot.

Unterhaltung

Neben allem Kulinarischen wird auf der Bühne auf dem Burgplatz auch viel Unterhaltung geboten:

Programm: 11 Uhr: Begrüßung durch Bürgermeister Michael Kollmeier; 11.30 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Behla; 12.30 Uhr: Gauchachmusikanten Döggingen 14.30 Uhr: Kindertrachtengruppe Hüfingen 15.30 Uhr: Baaremer Schalmeien; 16.30 Uhr: Jagdhornbläser Donaueschingen.

Platz vor dem Rathaus:

Kramer-Treffen: Oldtimer und Traktorenausstellung der Kramerfreunde Gutmadingen in Zusammenarbeit mit der ZG Raiffeisen Donaueschingen.

Auf dem Markt:

Gesang: 14 bis 16 Uhr: Der Hüfinger Kochichor zieht über den Markt. Ganztags gibt es Schauhandwerk und natürlich eine Bewirtung der Gäste.

Das Schulmuseum, Stadtmuseum und die Römische Badruine haben geöffnet.