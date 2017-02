Hüfingen Narrenzunft Bergesel bereichert Fasnet

Fürstenberg hat auch eine organisierte Fasnet, denn neun Mitglieder haben die neue Zunft der Bergesel gegründet.

Fürstenberg – Seit Samstag wiehern die Bergesel auf dem Fürstenberg, die als Narrenzunft das Dorfgeschehen ab sofort bereichern. Vor allem in der fünften Jahreszeit sind sie anzutreffen. Doch auch außerhalb der Fasnet beabsichtigen sie, sich am Dorfalltag zu beteiligen.

In der Gründungversammlung im Gasthaus Rössle erfuhren sie eine große Solidarität von den Dorfbewohnern. Auch der Ortschaftsrat begrüßte die irgendwie überfällige Idee zur Gründung einer Narrenzunft. Initiatoren sind der Gründungsvorsitzende Lukas Binninger und Häswartin Anna-Maria Schafbuch, die sich in den vergangenen zwölf Monaten intensiv mit der Ortschronik und den Formalien einer Vereinsgründung beschäftigten.

Die Beiden hatten während der Vorbereitungszeit schnell Mitstreiter gefunden. Lukas Bruder und Holzschnitzer Erik Binninger entwarf die Masken und Carola Preis erklärte sich bereit, das Häs zu entwerfen. Herausgekommen ist eine Figur, die im weiten Umkreis ihresgleichen sucht und eine Bereicherung innerhalb der Schwarzwälder Narrenvereinigung darstellen werde. Dort möchte der neue Verein beitreten. Nach ersten Gesprächen mit dem Präsidium stehen die Chancen für eine Aufnahme als Anwärterzunft gut.

Aus historischer Sicht nutzten die Fürstenberger die Esel einst, um Trinkwasser auf die Bergkuppe zu transportieren. Der Brunnen, der das Wasser bis in den Ort auf der Bergkuppe transportieren sollte, war versiegt. Als armes Bergvolk blieb den Fürstenbergern keine andere Wahl, die Esel als Transporttiere zu wählen.

Das Häs selbst ist geprägt von gräulichem Fell. Auf dem Ärmel verweist das Ortswappen auf die Herkunft der Berg-esel. Jedes Rückenteil ist mit einer individuell gewählten Zeichnung des historischen Fürstenberg bemalt. Keine Holzmaske gleicht in ihrer Mimik den anderen. Sie zeigt die Esel mal störrisch, missgelaunt oder erschöpft aufgrund der Last der Wassertransporte. Es befindet sich auch ein Esel mit vergnügtem Gesichtsausdruck darunter. Er war wohl nach dem Dorfbrand im Jahr 1841 einer der wenigen, die sich darüber freuten, dass die Schinderei mit den Wassertransporten auf die Bergkuppe ein Ende hatte.

Neun Gründungsmitglieder zählt die neue Narrenzunft, die in diesem Jahr bereits am Schmotzige Dunschdig und am Rosenmontag am närrischen Treiben im Ort mitwirkt. Am Freitag beteilig sich die Zunft am Nachtumzug der Hexen in Donaueschingen. Am Fasnachtsdienstag laufen die Bergesel beim Umzug in Ewattingen mit. Ab der kommenden Saison steigen sie voll ins närrische Geschehen ein. Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt immer während der Generalversammlung.

Gründungsmitglieder

Am 11. Februar hat sich in Fürstenberg die Narrenzunft der Bergesel gegründet. Gründungvorsitzender ist Lukas Binninger, sein Stellvertreter heißt Jonas Preis. Manuel Bäurer ist Säckelmeister. Lukas Neumann übernimmt das Amt des Schriftführers. Häswartin ist Anna-Maria Schafbuch. Beisitzer sind Benedikt Gut, Raphael Bäurer und Dominik Preis. Weiteres Gründungsmitglied ist Ann-Katrin Preis. Carola Preis ist für den Häsentwurf verantwortlich. Schnitzer der individuell gestalteten Holzmasken ist Erik Binninger.