Hüfingen Nachwuchs ist begeister von Trachten

Erfolgreich hat die Trachtengruppe Fürstenberg eine Kinder- und Jugendgruppe aufgebaut, die bereits 18 Mitglieder hat

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fürstenberg (bom) Ein reger Folkloreverein, der es versteht, Kinder und Jugendliche für sein Vereinsleben zu begeistern, ist die Trachtengruppe aus Fürstenberg. Jugendtanzleiterin Anna-Maria Schafbuch berichtete von 18 Kindern und Jugendlichen im Alter von zwei und 14 Jahren, die sich im Vorjahr während 16 Proben trafen, um ihren Teamgeist zu stärken und ihre tänzerischen Fähigkeiten weiter auszubauen.

Das gelang derart gut, dass vier von ihnen der Übertritt zu den Erwachsenen gelang. Schafbuch lobte in diesem Zusammenhang Carola Preis-Erhart, die die Nachwuchsförderung aktiv und mit Rat und Tat unterstützt. Um einen fließenden Übertritt zu den Aktiven zu gewährleisten steht die Jugendtanzleiterin in regelmäßigem Kontakt mit Stefanie Bäurer. Die Tanzleiterin der Erwachsenen zählt mittlerweile 33 Aktive in ihrer Gruppe. Sie berichtete von einer komfortablen Situation, die es ihr ermöglicht, Gruppen zu bilden, deren Erscheinungsbild während öffentlichen Auftritten einen tollen optischen und audiovisuellen Eindruck hinterlasse.

Im Vorjahr trafen sich die Erwachsenen 18 Mal im Proberaum. In der Öffentlichkeit wirbt die Trachtengruppe mit Tanzauftritten als Werbeträger für ihren Ort. Zudem wird sie geschätzt für ihre Mitwirkung am Dorfgeschehen, die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen und der Durchführung eigener Veranstaltungen.

Der Erfolg des Dorfhocks anlässlich des Gedenkens an die Brandkatastrophe auf dem Fürstenberg im Jahr 1847 veranlasst die Trachtengruppe, eine solche Veranstaltung nochmals anzubieten. Zudem beteiligt sich der Verein als Mitveranstalter bei der Radsternfahrt auf den Fürstenberg oder beim bunten Abend am Schmotzige Dunschdig.

Während den Neuwahlen schenkten die Mitglieder der Vorsitzenden Sandra Preis das einstimmige Vertrauen für zwei weitere Jahre. Christa Wolf bleibt stellvertretende Vorsitzende, Bettina Schmid bleibt Schriftführerin. Den Posten der zweiten Kassiererin hat Andrea Hornung. Achim Vetter, Edgar Hensler und Marianne Bäurer komplettieren als Beisitzer den Vorstand.