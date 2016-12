Hüfingen Nacht der Nächte in Fürstenberg

Am 26. Dezember ab 20 Uhr werden in der Fürstenberger Bürgerhalle Männer für alle Fälle vermietet – ein echter Spaß

Fürstenberg (bom) Seit ein paar Wochen probt auf dem Fürstenberg eine junge und engagierte Theatergruppe auf den Brettern, die die Welt bedeuten, regelmäßig in der Bürgerhalle für ihren Auftritt am Stephanstag. Traditionell müssen diejenigen, die den Auftritt verpassen, bis nächstes Jahr warten: Die Theatergruppe führt ihr Stück, das in einem Agentur- und in einem Brautzimmer spielt, nur einmal auf.

In diesem Jahr lockt sie unter der Regie von Andreas Mayer in die "Nacht der Nächte". Garant für jede Menge Situationskomik und erfrischende Unterhaltung ist Autorin Regina Rösch, aus deren Feder das Stück stammt, in dem auch eine Agentur namens "Leih dir einen Mann" eine bedeutende Rolle spielt. Drei Stunden dauert der Dreiakter, der mit lockeren Sprüchen, Wortwitz und Non-Stopp-Unterhaltung gefällt. Die Akteure des Abends haben jedenfalls während der Proben jede Menge Spaß.

Zwei Damen – eine Agentur

Im Stück dreht sich alles um die Agentur von zwei Damen, die unter anderen Angeboten auch ihre Männer für Dienste aller Art vermieten. Ihr Motto lautet "Ob jung, ob alt, wir sind zur Stelle und haben den Mann für alle Fälle!" Doch bei so einer Offerte wundert es nicht, dass schon nach kurzer Zeit das Geschehen von allerlei Kuriositäten. Verwicklungen und Wirrungen geprägt sind. Spaß ist also programmiert, wenn sich für die Theatergruppe der Vorhang hebt.

2016 ist die Trachtengruppe Veranstalter des Weihnachttheaters, das sie im jährlichen Wechsel mit dem Gesangverein und der Musikkapelle angeht. Die Schauspielcrew ist ein eingespieltes Team, dessen Akteure bereits alle Erfahrung mit der Aufführung derartiger Stücke besitzen. Zur Truppe zählen Matthias Bäurer, Georg Bäurer, Kevin Straub, Melanie Vollmer, Ann-Katrin Preis, Corinna Gut, Xenia Rosenstiel, Theodor Gut. Auch Regisseur Andreas Mayer spielt mit. Den Part als Souffleuse übernimmt Julia Straub. Die Trachtengruppe lädt am 26. Dezember um 20 Uhr zur Aufführung in die Fürstenberger Bürgerhalle ein.