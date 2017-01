Mundelfingen Mustergültiges Mundelfingen

Zum Jahresabschluss erlebten die Bürger der Silvesterversammlung im voll besetzten Rathaussaal mit der Präsenz von Michael Kollmeier ein Comeback, das eine 13 Jahre andauernde Abstinenz eines Stadtoberhauptes beendete.

Der neu gewählte Bürgermeister ließ sich die Chance nicht entgehen und erlebte die Präsentation eines Ortes, der mit klarer Linie einige Ziele verfolgt, die mit jenen des Schultes korrespondieren.

Kollmeier zählte die Anbindung an das neue Glasfasernetz, die im Zuge der Aufwertung der Grundschule notwendigen Baumaßnahmen inklusive der Notgruppen-Erweiterung des überfüllten Kindergartens, die Ausweisung neuer Bauplätze und die Unterstützung auf dem Weg zum Ausbau des touristischen Angebotes dazu. Die Attraktivität Hüfinger Ortsteile bezeichnete er als eine Summe von Angeboten in den Bereichen Bildung, Familie und einer optimalen Infrastruktur.

Zur Eröffnung der Silvesterversammlung skizzierte Ortvorsteher Michael Jerg das Dorf am Eingang zur Wutach- und Gauchachschlucht als einen aufstrebenden Ort mit stabiler Einwohnerentwicklung, dessen positive Entwicklung sich steigender Beliebtheit und Lebensqualität erfreut. Er konstatierte in den vergangenen Jahren einen Bauboom wie noch nie, der mit seiner Innenentwicklung für ein homogenes Gesamtbild sorgt. Den Aufstieg zum bislang einzigen Solardorf im Kreis und den erste Bauabschnitt der Nahwärmeversorgung bezeichnete Jerg als Merkmale eines Ortes, der die Energiewende in ihrer gesamten Bedeutung schätzt. Jerg bezeichnete das homogene Außenbild auch als ein Resultat des Zusammenspiels engagierter Vereine und einer weitsichtigen und harmonischen Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen, der Kirche und dem Forst. Elf Bauanträgen zur Modernisierung oder für Neubauten folgen im neuen Jahr weitere Gesuche, die in Kombination mit dem für 2018 vorgesehenen Bauabschnitt der Nahwärme das Ortsbild weiter entwickeln. Eine Bereicherung stellt zudem die Katholische Bücherei dar, deren 2000 Medien die Nutzer im Vorjahr 2211 Mal ausliehen.

Jerg ist überzeugt, dass sich die verstärkte Nutzung touristischer Möglichkeiten positiv auf Mundelfingen und die Gesamtstadt auswirken werden. Als Beispiele nannte er das Feriendorf Wutachschlucht, aktuell acht Anbieter von Ferienwohnungen mit durchschnittlich 60 Prozent Auslastung, den Premiumwanderweg oder den Ausbau der Infrastruktur. Unmissverständlich wies der Ortsvorsteher darauf hin, dass im Kontext der Biotopvernetzungsmaßnahmen nur noch der neue Funkenplatz als Alternative existiert. Die Infrastruktur wird im neuen Jahr aufgrund der Sanierung von Hebel-, Munolf- und Dekan Stroh-Meyer-Straße aufgewertet. Zudem stockte der Gemeinderat das Budget für die Instandhaltung des Feldwegenetzes um nahezu das Doppelte auf.

Das Rathaus mauserte sich zu einem Kleinod, das alte Spritzenhaus zu einer für Privatfeste und kleinere Versammlungen genutzten Perle im Ortsbild. Die Belegungszahlen von Aubachhalle und Kohlwaldhütte weisen auf die Beliebtheit der Einrichtungen hin. Der ständige Kontakt mit der Dorfjugend führte zum Kauf diverser Spielgeräte und einer Halfpipe für die Skating-Anlage. Im Bereich der Nahversorgung bereichern ein Direktverkauf von Eiern und Milch und anderen landwirtschaftlichen Produkten das Ortsbild.

Das Dorf in Zahlen

Zum 31. Dezember 2016 zählte Mundelfingen 690 Einwohner mit Erstwohnsitz und 62 Einwohner mit Zweitwohnsitz. Acht Sterbefällen standen zehn Geburten gegenüber. Der Kindergarten ist mit 25 Kindern voll belegt und wird um eine Kleingruppe erweitert. In der auf den neuesten Stand gebrachten Außenstelle der Schellenberger-Schule nehmen ab dem Jahr 2018 zwei Schulklassen am Unterricht teil.