Hüfingen Musikkapelle auf Dirigentensuche

Mundelfinger müssen Wertungsspiele absagenGute Jugendarbeit zielt aufneues Jugendorchester

Mundelfingen – "Motivierte und junge Musikkapelle, die sich gerne musikalischen Herausforderungen stellt, sucht Dirigent oder Dirigentin." So oder so ähnlich lautet die Aufgabe für den Vorstand der Musikkapelle, die seit ein paar Wochen einen Nachfolger für den vor wenigen Wochen von seinem Amt verabschiedeten Dirigenten Frank Unold sucht. Unold war während sieben Jahren als Dirigent in Mundelfingen aktiv. Aktuell musikalischer Leiter ist Hans Moser, der Woche für Woche eine knapp 200 Kilometer lange Fahrt aus Herbolzheim und zurück auf sich nimmt, um den musikalischen Fortschritt einer engagierten Musikkapelle fortzusetzen.

Das Engagement von Moser ist bis zum Osterdoppelkonzert am 16. April in Aasen datiert. Auf Grund der Dirigentensituation verzichtet die Musikkapelle auf eine Teilnahme an den Verbandswertungsspielen in Pfohren. Doch übernimmt sie dort die Frühschoppenunterhaltung zum Festivalauftakt am Vatertag.

Immer besser in Schwung kommt das von Dirigentin und Eigengewächs Kathrin Parthie dirigierte Jugendvororchester, das sich großer Beliebtheit erfreut. Parthie absolvierte im Vorjahr mit Bravour den Dirigentenschein. Die Chancen, mittelfristig eine Jugendkapelle zu gründen, stehen gut.

Die Musikkapelle bot auch im Vorjahr ein Programm, das den Kindern eine Komplettausbildung von der musikalischen Früherziehung bis zum Eintritt in das Orchester bot. Die musikalische Früherziehung in Kooperation mit der Musikschule Donaueschingen erfolgt im Kindergarten. Ramona Kaiser bildet die Flötenkinder aus. Sie ist neben Michael Stern für Flügelhorn und Posaune und Kathrin Parthie für Querflöte eine von drei Instrumentalausbildern aus den eigenen Reihen.

Im Vorjahr präsentierte sich die Musikkapelle in einer neuen Uniform, für deren Gestaltung die Musiker jede Menge Lob und Spenden aus der Bevölkerung erhielten. Zu den Highlights im ersten Halbjahr zählt die Mitwirkung der Bläserjugend an der gesamtstädtischen Großveranstaltung "Hüfingen spielt."

Auf dem Kastanienberg beim alten Wasserreservoir findet am 30. April und 1. Mai das beliebte Maifest statt. Es beginnt mit einer DJ-Party in den Mai und bietet am Feiertag zwischen der besten Frühschoppenzeit und den Abendstunden blasmusikalisch Open-Air-Unterhaltung mit der Musikkapelle Neudingen und vielen weiteren Gastkapellen. Traditionell beschließt die Abendserenade am Freitag vor den Sommerferien das erste Halbjahr der Musikkapelle.

Ein Novum bietet das Doppelkonzert im Herbst in der Aubachhalle, in welchem erstmals in der jüngeren Geschichte der beiden Musikkapellen die Feuerwehrkapelle Pfohren als Gast mitwirkt. Auch ist die Musikkapelle Mundelfingen am Stephanstag Gastgeber des Weihnachtstheaters. Vorsitzender Markus Trenkle lobte die Musiker für ihr Engagement zum Wohl der Musik, das sie neben all den anderen Alltagsverpflichtungen in 60 Proben und 19 Auftritten aufbrachten.

Der Vorstand

Nach den Neuwahlen setzt sich der Vorstand der Musikapelle Mundelfingen wie folgt zusammen: Vorsitzender Markus Trenkle, 2. Vorsitzender Michael Kindler, Kassierer Markus Welte, Jugendkassierer Jörg Bader, Jugendvorstand Leander Mäder, Schriftführerin Svenja Glunk, Beisitzer Marie-Theres Bäurer, Ramona Kaiser und Daniel Trenkle. Info zu freien Dirigentenstelle unter Tel: 07707/9888344