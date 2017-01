Hüfingen Munz erhält die Ehrennadel

Abteilungsleiter Adelbert Gilly ehrte den ehemaligen Abteilungsleiter und Promoter des Mundelfinger Tennissports Gerhard Munz mit der goldenen Ehrennadel des Vereins.

Mudelfingen (bom) Der Aufwärtstrend im Mundelfinger Tennissport hält an: Die Abteilung des Sportvereins zählt aktuell 80 Mitglieder mit steigender Tendenz. Im sportlichen Bereich gelang es, den Aufwind zu nutzen und den Ligabetrieb mit einer Sechser-Herrenmannschaft und einer Vierer-Damenmannschaft zu bereichern. Beide standen nach der Restrukturierung der Spielklassen vor der Herausforderung, gegen klassenhöher eingestufte Teams zu spielen und hätten sich beachtlich geschlagen.

Auch ist für den Verein eine Teilnahme am Mixed-Wettbewerb im Winter selbstverständlich. Der Verein nahm sich im Breiten- und Wettkampfsport vor, keine Möglichkeit ungenutzt zu lassen, um den Aktiven die Gelegenheit für einen Griff zum Schläger zu geben. Abteilungsleiter Adelbert Gilly führt einen wesentlichen Anteil der aufflammenden Begeisterung für das Tennis auf das Training der Mundelfinger Tenniscoach-Ikone Jochem Schaaf und Sportwartin Corinna Welte zurück.

Hinzu kam eine Trainingswoche am Gardasee, die aufgrund der großen Resonanz 2017 erneut stattfindet. Sehr gut wären Teamgeist und Stimmung im Verein, der sich in diesem Jahr intensiv mit der Dach- und Innensanierung seiner Vereinshütte beschäftigt. Positive Werbung für sein Image macht der Verein aufgrund seiner Mitwirkung als einer der Serviceanbieter beim Open-Air-Kino und an der Kulturnacht. Am Pfingstfest des Sportvereins gehört das Angebot der Tennisabteilug zu einer festen Größe im Programm. Unter anderem ist es Ziel, mit derlei Aktionen neue Interessenten für das Tennis zu begeistern.

Gilly ehrte den ehemaligen Abteilungsleiter und Promoter des Mundelfinger Tennissports Gerhard Munz mit der goldenen Ehrennadel des Vereins. Neu im Vorstand ist Sportwart Dirk Sauter. Daniel Regner übernimmt ab sofort die Funktion des Platzwartes. Abteilungsleiter bleibt Adelbert Gilly. Schriftführer Josef Götz und Jugendwartin Corinna Welte behielten ebenfalls ihr Amt.