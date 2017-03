Hüfingen Mundelfinger Feuerwehr profitiert von Zusammenarbeit mit anderen Helfern

Rück- und Ausblicke gab es bei der Hauptversammlung der Mundelfinger Wehr. Die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen hat sich bewährt, war man sich einig.

Mundelfingen (bom) Einer der sechs Stützpfeiler der Hüfinger Feuerwehr ist die Abteilung Mundelfingen, die unter ihrem Kommandanten Joachim Kaltenbrunner im Vorjahr in acht kleineren Einsätzen gefordert war. Um diese reibungslos zu erledigen ist neben einer regelmäßigen Mitwirkung in den Proben auch eine permanente Bereitschaft zur Weiterbildung erforderlich.

In diesem Kontext war es für Kaltenbrunner möglich, mit Frank Hasenfratz und Markus Welte zwei aktive Feuerwehrmitglieder zum Löschmeister zu befördern. Der Abteilungskommandant profitierte ebenfalls von seiner Bereitschaft zur Fortbildung und trägt ab sofort den Titel Oberlöschmeister. Zu einer erfolgreichen Feuerwehr gehört indes auch die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen und Wehren.

Aus diesem Grund trifft sich die Abteilung Stadt mit jeder Ortsteilwehr je einmal jährlich zu einer gemeinsamen Übung in einem der Stadtteile. Vom gegenseitigen Kennenlernen und den Besonderheiten der Örtlichkeiten profitieren beide Seiten. Zudem stärken derartige Übungen die Gemeinschaft. Seit Jahren nutzt die Abteilung Mundelfingen zudem das örtliche DRK zur gemeinsamen Durchführung der Herbsthauptprobe. Kaltenbrunner verwies darauf, dass die Zeit zur Bildung einer Wettkampfmannschaft Bronze für die Leistungswettkämpfe in Bad Dürrheim im kommenden Sommer reif ist.

In den vergangenen Jahren stießen elf junge Einsatzkräfte zur Abteilungswehr, die darauf warten, ihr bisher erlerntes Feuerwehrwissen in theoretischer und praktischer Prüfung zu testen. Auf den mit dem erfolgreichen Leistungswettkampf verbundenen Abschluss zum Truppmann Teil 1 lässt sich zudem der weitere Karriereweg in der Feuerwehr aufbauen. Die aktuell 39 Aktiven und acht Mitglieder der Altersmannschaft haben ab sofort zudem die Möglichkeit sich von der Leistungsfähigkeit der neuen Leitstelle in der Einsatzzentrale am Schwarzwald-Baar-Klinikum zu überzeugen.