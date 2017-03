Hüfingen Mundelfinger Clubheimbau auf der Zielgeraden

In Riesenschritten naht die Einweihung des in vielen Tausend Arbeitsstunden umgebauten und erweiterten SV-Clubheims

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

In der Mitgliederversammlung teilte der Vorsitzende Peter Allaut mit, dass aktuell noch ein günstiger Termin für die Einweihung gesucht wird. Einer der sich dafür eignen könnte, ist das Pfingstfest, das in diesem Jahr bereits am Samstag mit den Jugendpokalendspielen aller Altersklassen beginnt. Es ist durchaus möglich, dass das Traditionsfest aus diesem Grund über drei Tage laufen wird.

Allaut bezeichnete den Boom im Jugendbereich als ein gutes Zeichen für die Zukunft. 95 Kinder und Jugendliche stellt die Tanz- und Fußballabteilung. Hinzu verhelfen 27 Jugendliche der Entwicklung der Tennisabteilung zu neuer Blüte. Allaut führt dort den Boom auf das Engagement von Tennistrainer Jochem Schaaf und Jugendleiterin Corinna Welte zurück.

Ein Engagement, das inzwischen Annette Kindler seit drei Jahrzehnten Jahr für Jahr aufs Neue zeigt. Sie gilt im SV Mundelfingen als Mutter des Jazztanzes und der Jazzgymnastik und erhielt für ihre Leistung die Vereinsauszeichnung in Gold. In die gleiche Richtung zielte Allaut mit der Ernennung von Konrad Gänsler zum Ehrenmitglied, der seit 2008 als Platzwart wirkt und sich speziell während dem inzwischen seit fünf Jahren andauernden Clubheimneubau überproportional engagierte. Gold gab es auch für Claus Merz. Viktor Bader und Hermann Springindschmitten erhielten Silber und Bronze geht an Michael Knöpfle und Mathias Walz. Seit 60 Jahren ist Hermann Welte Mitglied im SV.

Spontaneität und Engagement zeichnet die Titelträger zur Person des Jahres aus. 2016 erfüllte Anneliese Springindschmitten diese Anforderungen für ihren spontan organisierten Großputz im Clubheim.

Das größte sportlichen Projekte ist der Klassenerhalt der Aktiven, die unter der Leitung ihrer Trainer Sigi Andräß und Jürgen Frank alles daran zu setzen, um den Abstieg in die Kreisliga B als derzeitiger Drittletzter zu vermeiden. Die Neuwahlen bestätigten den Vorsitzenden Peter Allaut Schriftführer Klaus Fesenmeier, die beiden Beisitzer Benedikt Gut und Mathias Walz.