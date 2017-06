Hüfingen Mundelfinger Boulefreunde bieten Freizeitalternative

Im Rahmen eines Schnuppertages vermittelten die Boulefreunde Mundelfingen die Faszination ihres Sports

Boule bietet eine einzigartige Kombination von Spannung, Sport, Freizeit und Unterhaltung – und ist für alle Generationen geeignet, ein paar kurzweilige Stunden zu genießen. Die Boulefreunde Mundelfingen entschlossen sich deshalb, getreu dem Motto aus "Schnupperboule wird Superboule", die Grundzüge der Sportart allen Interessierten einen Nachmittag lang beizubringen.

Freilich ist es nicht ganz so einfach, ein guter Boulespieler zu sein. Doch wer ein paar Grundregeln befolgt, mit der notwendigen Konzentration zu Werke geht, die Herausforderung liebt und sich nicht davor scheut, einen präzisen Blickwinkel anzutrainieren, hat gute Chancen auf Erfolgserlebnisse in einer Sportart, bei der am Anfang jene leicht im Vorteil sind, die bereits eine Ballsportart ausüben.

So sieht es zumindest der Vorsitzende Hans Kindler, der gleichzeitig davon überzeugt ist, dass beim Boulespiel jedermann seine Freude haben kann. "Boule vereint eine gewisse Art von Laissez-faire, Genauigkeit und bietet allen die Möglichkeit, sportlich vorne mitzuspielen. Aber auch Freizeitspieler kommen voll auf ihre Kosten." Kindler bezeichnete den lockeren Schnuppertag als ein Angebot an all jene, die sich bislang nicht trauten, an den Trainingstagen auf einem der beiden Bouleplätze bei den Mundelfinger Sportanlagen mitzuspielen.

"Das Konzept ist aufgegangen", freute sich Kindler, der gemeinsam mit weiteren Vereinsmitgliedern einigen Neueinsteigern die Grundzüge des Kugel-Sports näherbrachte. "Wir begannen einst ebenfalls als Anfänger und stehen in dieser Saison einmal mehr knapp vor dem Aufstieg in die Oberliga. Bei noch einem ausstehenden Spieltag werden wir die Runde wohl als Vizemeister der Landesliga abschließen".

Kindler bezeichnete die Boulefreunde als eine Art Vorreiter, da sie sich zu einer Zeit gründeten, als Boule noch nicht den heutigen Stellenwert besaß. Die Boulefreunde heißen in der Sommersaison alle Neueinsteiger und jene, die Gefallen am Boule gefunden haben, dreimal pro Woche auf dem Vereinsgelände an der Aubachhalle willkommen.