Hüfingen Mundelfingen bald am schnellen Netz

Stadt und Land investieren zwei Millionen Euro für 230 Glasfaser-Hausanschlüsse

Als Meilenstein für seinen Ort bezeichnete Ortsvorsteher Michael Jerg den Spatenstich am Freitagmorgen: "Die Mundelfinger stehen von Anfang an hinter dem Projekt. Die Resonanz ist sehr groß. Die Breitbandanbindung ist zukunftweisend." Er dankte allen Beteiligten, denn diese Investition sei für einen kleinen Ort nicht selbstverständlich.

Zweckverbandführer Jochen Cabanis prognostizierte, dass in drei bis vier Jahren der ländliche Raum im Kreis besser versorgt sei als anderswo. Dies sei aber auch wichtig, da 70 Prozent Gewerbe angesiedelt sei. Er dankte Bürgermeister Michael Kollmeier: "Sie gehen genau den richtigen Weg." Mittlerweile müsse er sogar ein wenig bremsen, da die Resonanz sehr groß sei. In Mundelfingen seien 90 Prozent dabei.

Die Bausumme beträgt etwas über zwei Millionen. Die Förderungen belaufen sich derzeit auf 600 000 Euro. Cabanis dankte auch Ortsvorsteher Jerg, da besonders die Werbung und Information sehr wichtig für eine hohe Anschlussdichte seien.

Bauleiter Gerd Scheuermann erläuterte die Maßnahme. In Mundelfingen werden 8,8 Kilometer Kabelgraben notwendig. Es sind 230 Hausanschlüsse. Der Backbone wird in der Nähe der Aubachhalle installiert. Man will die Maßnahmen mit vier Trupps zügig bis Jahresende durchführen, zuerst auf der Hauptstraße, dann die Abzweigungen.

Aber neben Mundelfingen dürfen sich auch die anderen Ortsteile freuen. Die Ausschreibungen für Sumpfpfohren, Fürstenberg, Hausen vor Wald und Behla laufen, so dass noch im Sommer angefangen werden kann. Ziel ist es bis Mitte 2018 alles fertig gestellt zu haben. Bürgermeister Michael Kollmeier schaut auf ein intensives Jahr 2017. In Abstimmung mit dem Zweckverband hat der Gemeinderat allen Maßnahmen zugestimmt und das Projekt ins Rollen gebracht. Auch die Kernstadt wird bald verwirklicht. Eine Infoveranstaltung mit dem Netzbetreiber, der Firma Stiegeler findet am 21. Juni um 19 Uhr in der Aubachhalle statt.