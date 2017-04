Hüfingen Mundelfingen: Frühjahrskonzert war ein Ohrenschmaus

Frühlingsgefühle, die aus Männerkehlen strömen: Beim Frühlingskonzert in Mundelfingen boten zwei Männergesangvereine ein überzeugendes Zusammenspiel .

Es kommt nicht häufig vor, dass sich der Gesangverein "Eintracht" Mundelfingen und sein Patenverein, der Männergesangverein Hausen vor Wald, zu einem gemeinsamen Konzert treffen. Doch am Samstag beim Frühjahrskonzert in der Aubachhalle war es wieder einmal so weit. Die Besucher, derer es gerne etwas mehr hätten sein dürfen, kamen in einen Hörgenuss, der die vergangenen Jahrhunderte volkstümlichen Gesangs bis in die populäre Musik der Neuzeit streifte.

In den vergangenen Jahren hatte es sich etabliert, dass Eintracht-Vorsitzender Martin Springindschmitten und seine Crew sich jenseits des Männergesangs etwas Besonderes hatten einfallen lassen. Nach dem Vorjahreserfolg war es auch in diesem Jahr einmal mehr der Auftritt des kongenialen Duos mit den Profimusikern Yuelin Gong am Klavier und Eintracht-Dirigent Daniel Kübler an der Geige.

Sie sorgten unmittelbar vor der Pause für einen Ohrenschmaus. Die Eröffnung des zweiten Konzertteils mündete in das Solo der Pianistin, die in virtuoser Weise ein Werk von Franz Schubert zum Besten gab. Die Konzerteröffnung übernahmen die Gastgeber mit einer von Berthold Reiner getexteten Hymne an ihren Heimatort, die zur Melodie von "Wo`s Dörflein traut zu Ende geht" die Schönheiten Mundelfingens in den tollsten Farben ausmalte.

Einem Auszug aus dem umfangreichen Liederzyklus des schwäbischen Komponisten Friedrich Silcher – komponiert um 1900 – folgte ein weiter, aber durchaus gelungener tonaler Sprung in die Neuzeit mit der Erkenntnis "Männer mag man eben". Auch die Gäste aus Hausen vor Wald und ihr Frontmann Rudi Teichner begannen mir volkstümlichem Liedgut und fragte das Publikum auf einer gesanglichen Reise durch Tschechien musikalisch "Sind wir nicht alle Sonntagskinder".

Nach der Pause übernahmen die Gäste erneut das Gesangsregime, eroberten mit dem alten Klassiker "Spiel mir eine alte Melodie" und dem griechischen "Eleni" – einem frühlingshaften Aufbruch mit der Bitte, den Wein nicht allein trinken zu müssen – die Herzen der Zuhörer.

Höhepunkt war der populäre Klassiker "Fürstenfeld" in der Besetzung mit Bernhard Blenkle am Akkordeon und Clemens Baumann am Bariton. Für den lang anhaltenden Applaus dankten die Gäste denn auch mit einer Zugabe: Die Mundelfinger Sänger und ihr top motivierter Chorleiter Daniel Kübler krönten das kurzweilige Konzert mit einem Ausflug in die Welt der Populärmusik – und knüpften nahtlos an die von ihren Gästen ausgelöste stimmungsvolle Atmosphäre an. Der Titelsong aus dem Musical "Sister Act", der Ausflug zum Mann im Mond und ein Medley der Udo-Jürgens-Klassiker eigneten sich bestens zum Mitsingen, bevor die Zugabe "Sing mit mir" den Schlussakkord unter ein kurzweiliges Konzert setzte.

Die Ehrungen

Im Rahmen des Frühjahrskonzertes erhielten einige altgediente Vereinsmitglieder Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit im Gesangverein "Eintracht" Mundelfingen: Adolf Baumann wurde für 40 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet, Martin Springindschmitten ist ebenfalls 40 Jahre dabei, und Konrad Glunk wurde für 25 Jahre ausgezeichnet. Josef Bea ist seit 51 Jahren Vereinsmitglied und wurde zum Ehrenmitglied ernannt.