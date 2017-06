Hüfingen Motorradfahrer überfällt Spielcasino

Am Montagabend, gegen 20.40 Uhr, hat der Fahrer einer Geländemaschine – ähnlich einer Enduro – eine Spielothek in der Straße "Stettenwinkel" überfallen und Bargeld erbeutet. Die Kriminalpolizei Villingen bittet um Hinweise und sucht dringend Zeugen.

Hüfingen – Der mit dunkler Motorradjacke und Motorradhelm bekleidete Mann hatte, Polizeiangaben zufolge, gegen 20.40 Uhr das Spielcasino an der am Ortsrand von Hüfingen in Richtung Donaueschingen gelegenen Straße "Stettenwinkel" betreten.

In der Spielothek hielt sich zu dieser Zeit lediglich eine Angestellte auf. Der etwa 180 Zentimeter große Mann mit normaler Statur, der als Maskierung zusätzlich zu seinem Motorradhelm noch eine Sonnenbrille und helle Schuhe trug, bedrohte sofort nach dem Eintreten die Mitarbeiterin mit einer Waffe in der Hand und forderte diese – in deutscher Sprache, möglicherweise mit russischem Akzent – zur Herausgabe von Bargeld auf.

Mit der Beute, deren genaue Höhe gegenwärtig noch nicht bekannt ist, flüchtete der Täter aus der Spielothek, setzte sich auf das vor dem Casino mit laufendem Motor abgestellte Geländemotorrad in der Art einer Enduro und flüchtete.

Möglicherweise führte die Flucht des Bikers über ein in Richtung Donaueschingen angrenzendes Feld. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, die mit mehreren Streifenwagen nach dem Täter suchte, verlief bisher ergebnislos. Auch genauere Hinweise zu der vom Täter benutzten Geländemaschine konnten von der Polizei bislang noch nicht erlangt werden.

Die Kriminalpolizei mit Sitz in Villingen hat die weiteren Ermittlungen zu dem Raubdelikt übernommen und bittet diesbezüglich dringend um Hinweise.

Personen, die Wahrnehmungen gemacht haben, welche mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten, oder aber Hinweise zu dem flüchtigen Biker oder seiner Geländemaschine geben können, werden gebeten, sich unverzüglich beim Kriminalkommissariat Villingen unter Telefon 07721/6010 zu melden.