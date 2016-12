Donaueschingen Mehr Platz für Feuerwehr

Zwei Jahre nach Antragstellung ist der Anbau am Feuerwehrhaus fertig. Die Stadt hat 40 000 Euro investiert

Hüfingen (sgn) Der Anbau am Gerätehaus ist fertig und wird als Materiallager genutzt. "Hüfingen gehört zum Hochwasserzug und muss deshalb mehr Material vorhalten", erklärt Gesamtkommandant Martin Weiß. Das seien Auflagen vom Kreis, aber die Wehr bekäme dadurch auch mehr Unterstützung. "Wir sind hervorragend aufgestellt." Unter anderem müsse eine gewisse Anzahl gefüllter und leerer Sandsäcke vorgehalten werden, so Weiß weiter.

Das ganze Material stapelt sich momentan in der Fahrzeughalle: Gitterboxen mit Sandsäcken und Gerätschaften, eine Pumpe, Gabelstapler und vieles mehr. Der Anbau bedeutet also eine große Entlastung für das Bestandsgebäude. "Die Einsätze wegen Starkregens nehmen zu, immer mehr Unwetter schlagen Kapriolen", ist Bürgermeister Michael Kollmeiers Meinung. Deshalb sei die Ausrüstung der Feuerwehr anders als früher und durch die Breg und den Kennerbach sehe er noch ein gewisses Gefahrenpotenzial. Für den dringend benötigten, knapp zehn Meter langen und drei Meter hohen Anbau hat die Stadt 40 000 Euro investiert. Die Planung hatte das Stadtbauamt, mit den Handwerksarbeiten waren örtliche Betriebe beauftragt. Witterungsbedingt können die Asphalt- und Arbeiten zur Bodenbeschichtung erst im Frühjahr ausgeführt werden, aber dann kann die Wehr endlich Gerätschaften und Materialien umlagern. Die Hüfinger Feuerwehr besteht inklusive der sechs Ortswehren aus rund 240 aktiven Feuerwehrmännern, die Abteilung Stadt besteht aus rund 60 Männern. Mit Stand vom 23. Dezember hatte die Wehr 85 Einsätze in diesem Jahr geleistet. 2017 stehen die Wahlen des Stadt- und Gesamtkommandanten an.