Hüfingen Lucian-Reich-Schule: Planer können aus ganz Europa kommen

Die Lucian-Reich-Schule erhält einen weiteren Bau. Doch da das Gebäude zehn Millionen Euro kosten soll, müssen bereits die Planungen europaweit ausgeschrieben werden.

Hüfingen – Die Lucian-Reich-Schule zieht europaweit Kreise. Doch nicht aus pädagogischen Gründen, sondern weil wieder gebaut werden soll. Die groben Planungen sehen ein Zehn-Millionen-Bauwerk vor. Schließlich soll der alte Querbau der Hüfinger Schule durch einen Neubau ersetzt werden. Für den durchaus gesunden Haushalt der Kommune keine Herausforderung. Diese liegt eher im rechtlichen Bereich. Denn wenn die Architektenleistung die magische Grenze von 209 000 Euro überschreitet, dann müssen Kommunen europaweit ausschreiben. „Das ist sowohl im Bereich des Architekten als auch der Fachplanungen der Fall“, sagt Bürgermeister Michael Kollmeier.

Und so ist die Lucian-Reich-Schule nun auf EU-Ebene zu finden. Doch mit der Ausschreibung auf europäischer Ebene ist es noch lange nicht getan. Denn daran knüpft sich ein zweistufiges Auswahlverfahren an: Zuerst werden die schriftlichen Bewerbungen gesichtet. Anschließend gibt es eine zweite Runde, in der sich die besten Büros persönlich präsentieren. So soll vermieden werden, dass irgendwelche weit entfernten Planer sich bewerben und letztendlich den Auftrag blockieren.

Ganz so einfach ist die Sache nicht, deshalb hat sich die Verwaltung auch Hilfe von einem Fachbüro geholt, dass dabei hilft „den besten Planer für die Lucian-Reich-Schule“ zu finden. Doch ganz so schnell wird dann der Querbau nicht durch einen Neubau ersetzt. Denn erst, wenn feststeht, wer die Planungen übernimmt, kann auch ein realistischer Zeitplan aufgestellt werden. Damit kann aber voraussichtlich erst Mitte des Jahres begonnen werden, wenn das Ausschreibungsprozedere abgeschlossen ist.

Neben den rechtlichen Grundlagen gibt es auch noch einen weiteren Grund, dass man sich im Hüfinger Rathaus zwingend an die Vorschriften halten will. Denn auch die Zuschüsse sind vom richtigen Vorgehen abhängig. Und immerhin könnten bei einem Zehn-Millionen-Bau zwei Millionen Fördermittel auf dem Spiel stehen. Darauf zu verzichten, wäre auch bei einer guten Haushaltslage nicht vertretbar.

Was allerdings schon konkret ist, sind die Planungen für die Interimslösung. Denn bis der Querbau errichtet ist, sollen die Schüler in einem Containerbau untergebracht werden. Handlungsbedarf liegt auch dringend vor, denn mit dem Beginn des neuen Schuljahrs ist die Hüfinger Gemeinschaftsschule erstmals durchgängig dreizügig. Und für die Schüler wird Platz benötigt.

Und so sollen auf dem Schulgelände hin zur Hohenstraße Ersatzklassenzimmer entstehen. Auch das ist noch einmal mit Kosten verbunden, denn rund 500 000 Euro sind für diese Übergangslösung im Haushalt vorgesehen. Mit Bernhard Streit aus Behla hat die Planung ein örtlicher Architekt übernommen. Die konkreten Pläne sollen dann im Mai im Gemeinderat vorgestellt werden, denn in diesem Fall ist der Zeitplan ehrgeizig: Bis zum Schuljahresbeginn soll der Containerbau fertig sein.

Die Schülerzahlen

Aktuell besuchen 292 Schüler die Gemeinschaftsschule in Hüfingen. Alle Jahrgangsstufen sind dreizügig. In der fünften Klasse sind es 72 Schüler, in der sechsten Klasse 65 Schüler und in der siebten Klasse 68 Schüler. Außerdem sind es noch 66 Achtklässler und 21 Neuntklässler. Während 102 Schüler aus der Kernstadt kommen, sind es nur 29 Schüler aus den Hüfinger Ortsteilen. Das entspricht 9,9 Prozent. Außerdem kommen 161 Kinder von auswärts. Das ist ein Anteil von 55,1 Prozent. Davon stammen die meisten aus Donaueschingen, Bräunlingen und Blumberg – nämlich 151 Schüler.