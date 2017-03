Hüfingen Lokalkolorit prägt Frühlingskonzert in Mundelfingen

Der Gesangverein "Eintracht" Mundelfingen hat seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Die Sänger blicken dabei auch voraus auf viele Auftritte im Jahr 2017.

Die Sitzung im Gasthaus Hirschen sah der Vorsitzende Martin Springindschmitten als willkommenen Zwischenstopp an, bei dem es gelte, die Arbeit innerhalb des Vorstands auf mehrere Schultern zu verteilen.

2016 standen der Afrika-Trip nach Namibia und die beiden Theatervorstellungen zwischen den Jahren im Fokus der Vereinsaktivitäten. "In diesem Jahr ist wieder die Musikkapelle an der Reihe, sodass sich der Ertrag in 20717 adäquat mindert", erläuterte Springindschmitten das Auf und Ab im Kassenbericht.

Die Vorbereitungen für das Jahreskonzert am 8. April in der Aubachhalle laufen im Gesangverein "Eintracht" Mundelfingen auf Hochtouren. Konzertpartner ist der Männergesangverein aus Hausen vor Wald.

Unter diesem Aspekt ist die Veranstaltung geprägt von Lokalkolorit, worüber sich die Vorstände beider Vereine freuen. Vorsitzender Martin Springindschmitten hofft jedenfalls, dass zahlreiche Besucher die Gunst der Stunde nutzen, um bei der geballten Sangesfreude der Ortsteile aus dem Westen der Stadt Hüfingen live dabei zu sein.

Als Glücksfall erweist sich Dirigent, Musikschullehrer und Geigenvirtuose Daniel Kübler, der es auf Grund seiner Verbindungen zu Pianistin Yuelin Gong versteht, die Frühjahrskonzerte auf die unterschiedlichste Weise musikalisch zu bereichern.

Doch lässt das bevorstehende Jahr auch Raum für Gastkonzerte, von denen der Gesangverein "Eintracht" im Mai zwei absolviert. Am 6. Mai ist er beim Jahreskonzert in Unterbaldingen und am 13. Mai beim Jahreskonzert in Rangendingen bei Hechingen zu Gast.

Zudem ist der Verein stet zur Stelle, wenn sein Einsatz aus kirchlicher oder weltlicher Sicht gefordert ist. Beispiele sind die Begleitung von Kirchenmessen oder der Auftritt am Seniorennachmittag. Seit Jahren sind die Auftritte der Eintracht ein fixer Bestandteil der Zunftabende der Kehrwieder-Narren. Zur Förderung der Gemeinschaft veranstaltet der Gesangsverein regelmäßig Ausflüge und ein Grillfest an.