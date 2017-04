Hüfingen Lidl vergrößert in Hüfingen sein Zentrallager

An der Bundesstraße entstehen weitere 10 000 Quadratmeter Nuzfläche. Der Landschaftsverbrauch wird anderswo abgegolten.

Hüfingen (bea) Das Zentrallager der Firma Lidl, vor wenigen Jahren erst in Dienst gestellt, wird nochmals um gut 10 000 Quadratmeter Nutzfläche vergrößert. Der Gemeinderat stimmte der Erweiterung im Bebauungsplan Benediktsholz bei einer Gegenstimme von Julius Bausch zu. Geplant ist, das Lidl-Zentrallager an der B 31 auf der östlichen Seite um rund 80 Meter zu erweitern. Dadurch werden zusätzliche Lagerräume geschaffen. Die Gewerbefläche wird um knapp zwei Hektar nach Osten erweitert. Die bisher an das Lidl-Gebäude angrenzenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen werden Überschwemmungsgebiet und ökologische Ausgleichflächen.

Planer Henner Lamm vom Büro Kommunalplan stellte in der Sitzung ein paar Details der Erweiterungspläne vor. Das Gelände bis zum Kennerbach wird in den Bebauungsplan mit einbezogen, was beim Hüfinger Biotop-Beauftragten Peter Marx nicht auf Gegenliebe stößt. So war ursprünglich geplant, das landwirtschaftliche Gelände im Osten des Zentrallagers um 40 Zentimeter abzutragen. Marx wendet dagegen ein, dass die dort verlegten Drainagen dann nicht mehr funktionieren. Daraufhin wurde die geplante Tieferlegung aus dem Plan gestrichen und die Eingriffe in die landwirtschaftliche Nutzfläche um 3,7 Hektar verkleinert.

Auf großflächige Retentionsflächen auf dem landwirtschaftlich genutzten Gebiet im Osten wird verzichtet, dafür sollen mit verbesserter Renaturierung des Kennerbachs Überschwemmungsflächen auf der Talseite des Bachs gewonnen werden. Trotzdem können die Eingriffe in Biotope und Boden nicht vollständig ausgeglichen werden. Dafür werden von Lidl dann gut 136 000 Ökopunkte vom Land Baden-Württemberg angekauft: Mit dem Geld werde in anderen Regionen Ausgleich geschaffen, erläutert Henner Lamm.

Die Stadträte zeigten sich in allen Fraktionen zufrieden mit der Planung. Noch vor zwölf Jahren, als die erste Planung für das Lidl-Zentrallager zu entscheiden war, gab es erhebliche Widerstände. Jetzt liege mit der Erweiterung ein gelungener Plan auf dem Tisch, sagte Reinhard Isak für die SPD, und Franz Albert (CDU) zeigt sich zufrieden, weil die Planung mit den Beteiligten abgesprochen worden sei. Julius Bausch aus dem Dreierbündnis von FDP/FW/UWV verweigerte seine Zustimmung zum Großprojekt von Lidl: "Ich war schon damals dagegen. Es war mal von drei Hektar die Rede, wenn ein Kleiner das machen wollte, hätte er keine Chance." Sogar Sigmund Vögtle (SPD) stimmte zu. Er sei ja sonst immer kritisch bei Ökofragen, räumt er ein, "aber ich war schon damals dafür, auch weil Lidl der beste Gewerbesteuerzahler und ein großer Arbeitgeber für Hüfingen ist und weil viele Menschen heute auf günstige Einkäufe angewiesen sind."