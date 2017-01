Hüfingen Landjugendgruppe Hausen vor Wald: Ortsvorsteher Münzer fordert mehr Sorgfalt beim Gruppenraum

Nach Lärmbelästigungen, vernachlässigtem Unterhalt und zu hohen Heizkosten hat die Landjugend nun einen Gruppenraumwart.

In glänzender Verfassung präsentierte sich die Landjugend aus Hausen von Wald, deren solide finanzielle Basis es ihr ermöglicht, sich mit der Realisierung von kostenintensiveren Aufgaben zu beschäftigen.

Auf Grund des Mitgliederzuwachses und dem Interesse an den Gruppenabenden und sonstigen Veranstaltungen steht der Kauf weiterer Trachten zur Diskussion. Auch ist geplant, das Thema Bau, Kauf oder Miete einer Hütte, die als Lagerraum dienen soll, im Gespräch mit anderen Vereinen im Ort zu reaktivieren.

Judith Albicker skizzierte mit der Teilnahme an den Kreisveranstaltungen und an den Gruppenabenden den Jahresablauf. Insbesondere hob sie die von der Ortsgruppe organisierte Veranstaltungen am Vorabend von "Bappä-Tag" und des "Kreisirgendwas-Turnier" hervor. Vorsitzende Victoria Sulzmann erinnerte an den Dorfputz, an dem sich die Ortsgruppe traditionell in hauptverantwortlicher Rolle beteiligt.

Auf Grund zunehmender Klagen über Lärmbelästigung und dem zeitweise vernachlässigten Unterhalt appellierte Ortsvorsteher Hans-Peter Münzer, das Management des Gruppenraumes zu optimieren. Zudem bemängelte er den sorglosen Umgang in der Bedienung der Heizkörper, die auch außerhalb der Nutzung auf höchster Heizstufe laufen. Die Landjugend sei sich der Problematik bewusst und einigte sich bereits in den vorangegangen Neuwahlen darauf, mit Marcel Schwinge einen Gruppenraumwart zu bestimmen. Er soll nun als weiteres Mitglied in den Vorstand integriert werden.

Die Ergebnisse der weiteren Wahlgänge ergaben, dass Kilian Albicker für eine weitere Amtszeit Vorsitzender bleibt. Sonja Baumann behält das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden. Janik Baumann als zweiter Kassierer und Theresa Sulzmann als Schriftführerin erhielten erneut das Vertrauen der Versammlung.

Chiara Hauser aus dem Vorstand vom Bund Badischer Landjugendlicher (BBL) lobte die Ortsgruppe aus Hausen vor Wald, als einen der aktiven Vereine im Einzugsgebiet. Seit Jahren würden die Mitglieder einen hohen Zeitaufwand zum Wohle ihres Ortes und innerhalb dem Kreis investieren. Auch organisieren sie diverse Veranstaltungen und beteiligen sich an unterschiedlichen Angeboten. Hauser nannte den erfolgreichen zweiten Platz, bei der im Vorjahr mit einem starken Teilnehmerfeld von 49 Teams ausgerichteten BBL-Olympiade, als Beispiel.