Hüfingen Landjugend plant große Geburtstagsparty

2019 wird die Landjugend Mundelfingen 60 Jahre alt. Gefeiert werden soll mit einem Kreiserntedankfest

Wenn nicht jetzt, wann dann: So lautete die Botschaft der Landjugend Mundelfingen gegen Ende ihrer Generalversammlung. 2019 feiert sie ihren 60. Geburtstag – am liebsten als Ausrichter des Kreiserntedankfestes. Das Votum der Mitglieder im sehr gut besuchten Sportpub war eindeutig.

Jetzt gilt es die örtlichen Vereine und Einheimischen von der Großveranstaltung zu überzeugen. Denn ohne ihr Mitwirken sei eine derartige Veranstaltung kaum zu stemmen. Doch die Mundelfinger sind bekannt für eine intakte Dorfgemeinschaft, weshalb es eher darum geht, bei der Festvergabe der Kreislandjugend in ein paar Wochen den Zuschlag zu erhalten. Victoria Sulzmann, stellvertretende Vorsitzende im Kreisvorstand. sieht darin das kleinste Problem, da die größte Veranstaltung im Kreis mangels Bewerbungen in diesem Jahr beinahe nicht stattgefunden hätte.

Die Mundelfinger Landjugend erlebt derzeit einen Aufschwung, der die Zahl ihrer Mitglieder in kurzer Zeit von 30 auf 48 steigerte. Das Vorstandsduo Saskia Welte und Patrick Späth lobte das Engagement der Landjugendlichen in den Kreisveranstaltungen, während dem Bau des Erntedankwagens oder in den wöchentlichen Gruppenabenden. Durchschnittlich 14 Besucher hätten eine abwechslungsreiche Gestaltung der wöchentlichen Treffen ermöglicht.

Im vergangenen Jahr beteiligte sich die Landjugend erfolgreich am Kreisfußballturnier und belegte bei den Herren den ersten Platz. Sie belegten vor wenigen Wochen am Kreislandjugendtag die Plätze zwei und vier. Das vergangene Jahr zeigte eindrücklich, was die Landjugend im Stande ist, zu leisten. Souverän meisterten die Jugendlichen die beiden Veranstaltungen "Winter Warm Up Party" und des "Fastnachtballes".

Die Neuwahlen führten zu folgenden Ergebnissen: Vorsitzende für weitere zwei Jahre bleibt Saskia Welte. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Anna Schulz, die Svenja Glunk ablöste. Marvin Welte übernimmt von Lukas Hildebrand das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Carina Merz löst Leonhard Mäder als Schriftführer ab. Neue Beisitzerin ist Manuela Rösch.