Hüfingen Landfrauen gehen mit Wandel der Zeit

Die Fürstenberger kooperieren bei der Programmgestaltung mit Nachbarvereinen. Doch einfach ist es nicht immer

Fürstenberg (bom) Die Gestaltung eines Programms für alle Generationen ist eine Herausforderung: „Eine Gesellschaft im Umbruch verlangt Offenheit gegenüber Veränderungen“, sagte die Landfrauen-Kassiererin Andrea Gut. Explizit schloss sie in diesem Kontext Kooperationen mit benachbarten Landfrauenvereinen mit ein. In ihrer Funktion als Mitglied im Kreisvorstand skizzierte sie die Zusammenarbeit benachbarter Landfrauenvereine als eine Alternative für die Zukunft.

Die Fürstenberger Landfrauen, unter der Leitung von Barbara Straub, befolgten bei der Zusammenstellung ihres neuen Programmes die Tipps aus dem Kreisvorstand. So treffen sie sich am 3. März zum Weltgebetstag in Neudingen. Ein gemeinsamer Vortrag über Schüssler-Salze steht in Hausen vor Wald im Terminplan. In Hondingen ergibt sich die Möglichkeit, mehr über die Heilkraft aus dem Bienenstock zu erfahren.

Aktuell laufen die Planungen für den bunten Abend am Fasnetsonntag, an dem die Landfrauen die Küche und die Bewirtung übernehmen. Der Höhepunkt, das Landfrauenfest an Christi Himmelfahrt, fällt auf den 25. Mai. Ein Teil des Erlöses kommt wie immer einem sozialen Zweck zu Gute.

Der Vorsitzende Lothar Schmidt bedankte sich für die finanzielle Unterstützung an die Bergwacht Wutach. Zu einem gemeinsamen Abend mit Partner laden die Landfrauen am 7. März ein und bieten einen Blick hinter die Kulissen der Hüfinger Metzgerei Kramer. Kenntnisse in Theorie und Praxis erfahren sie bei einem Besuch in der Naturseifen-Manufaktur in Pfaffenweiler. Zudem stehen am 3. Mai eine Maiandacht und am 29. Mai ein Jahresausflug mit Frühstück und Betriebsbesichtigung bei den Faller Konfitüren im Terminplan. Im kommenden Halbjahr sammeln die Landfrauen dreimal Altpapier.

Auf der Suche nach neuen Mitgliedern heißen die Landfrauen alle Interessierten willkommen. Das Vorstands-team freut sich über alle, die mit der Übernahme von mehr Verantwortung liebäugeln und sichert auf Wunsch eine kontinuierliche Einarbeitung in ein neues Aufgabengebiet im Vorstand zu.