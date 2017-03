Hüfingen Landfrauen Behla sind eine wichtige Institution im Ort

Hauptversammlung der Landfrauen Behla. Die Arbeit von Kassiererin Monika Vetter-Bausch wird mit einem Gedicht gewürdigt.

Behla (aw) Eine ortsprägende und wichtige Institution sind die Landfrauen wohl in den meisten Orten. Was das in der Praxis bedeutet, zeigte sich bei der Hauptversammlung der Landfrauen Behla nun zum wiederholten Male. 49 Mitglieder fanden sich ein, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und sich über die Vorhaben für das neue Jahr aufklären zu lassen.

Außerdem wurden Kassiererin Monika Vetter-Bausch und die Beisitzerin Kerstin Viergutz von der Versammlung mit 34 von 35 Stimmen in ihrem Amt bestätigt.

Als besonders wichtiger und herausragender Punkt der Vereinsarbeit der Landfrauen bezeichnete Ortsvorsteher Uwe Schnekenburger das im Winter wöchentlich stattfindende Turnen der Seniorinnen. Hierbei treffen sich die Damen gemeinsam mit Brunhilde Kaiser, um sich fit zu halten. Ebenfalls nicht zu vergessen ist die Pflege der Einsegnungshalle des Friedhofes, die die Behlaer Landfrauen übernehmen.

Im kommenden Vereinsjahr werden die Landfrauen Behla nicht nur das Frühlingserwachen in Hüfingen am 30. April mit Kuchen versorgen, sondern auch einen Ausflug auf die Paprikaplantage im Hegau unternehmen.

Besonderer Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung von Kassiererin Monika Vetter-Bausch. Ihre Vorstandskolleginnen Luzia Vetter und Beate Gleichauf hatten sich zu ihrer fünften Wiederwahl ein kleines Gedicht zusammengereimt, welches die Eigenschaften der Kassiererin treffend beschrieb und zeigte, welche wichtige Rolle sie im Verein spielt.