Hüfingen Laiendarsteller der Musikapelle Mundelfingen spielen heiteres Stück

Theaterabteilung der Musikkapelle Mundelfingen probt für Aufführung "Der entführte Selbstmordversuch" an Dreikönig.

In lockerer Atmosphäre besprechen die Akteure der Theaterabteilung in der Musikkapelle noch einmal die Proben. Noch liegen ein paar Übungseinheiten vor ihnen, bevor sie am Dreikönigstag zur Aufführung ihres neusten Schauspiels einladen. Regisseur Peter Kuhrt wählte im Vorfeld wie immer aus Dutzenden von Möglichkeiten das passende Stück aus.

Die vielen Manuskripte und Theaterbüchlein zu lesen, erfordert Geduld, was maßgeblich auch noch damit zusammenhängt, wie viele männliche und weibliche Akteure zur Verfügung stehen. "Ein Theaterstück kann noch so gut klingen. Wenn zu wenig Darsteller mitwirken, brauchen wir es nicht aufführen." Peter Kuhrt weiß, es klingt banal, aber es entspricht der Realität. In der aktuellen Aufführung mischen vier Frauen und sechs Männer mit.

Neu im Team ist Dominik Mäder, so dass er sich auf eine eingespielte Truppe verlassen konnte. Am Anfang fanden die Proben im Vereinslokal im Dachgeschoss des Rathauses statt. Seit dem Ende der Weihnachtsfeiertage proben die Akteure in der Auchbachhalle. Noch ist die Kulisse nicht ganz so wie gewünscht. Doch wenn sich am Dreikönigstag der Vorhang zur ersten Aufführung hebt, ist von alledem nichts mehr zu sehen. Das Stück, für das die Akteure die Kulisse wie immer selbst gestalten, spielt im Büro eines Baugeschäftes das kurz vor der Insolvenz steht. Verwicklungen, Tohuwabohu und Irrungen sind unvermeidlich, als der Firmeninhaber, sein Geselle und der Auszubildende unabhängig voneinander auf die Idee kommen, die Firma zu retten. Die illegalen Einfälle zur Firmenrettung halten den Dorfpolizisten mächtig in Schwung.

Doch als hätte er nicht schon genug Arbeit mit den dubiosen Machenschaften der drei Männer, reiht sich noch ein Autounfall der Tochter der Firmeninhabers an die Tumulte an. Ob dieser Unfall die Firma retten kann und ob die Polizei tatsächlich alles aufklärt, erleben die Zuschauer am Dreikönigstag.

Bis es soweit ist, geben sich die Akteure noch den letzten Feinschliff. Noch einmal sind Regisseur Peter Kuhrt und sein Team gefordert. An diesem Probeabend passt alles gut zusammen. Die Akteure sind beinahe vollzählig. Zu ihnen zählen Kathrin Parthie, Denise Heizmann, Marie-Theres Bäurer, Lisa Metzger, Michael Kindler, Leonhard Mäder, Jürgen Fluck, Patrick Späth, Dominik Mäder und Peter Kuhrt.

Die Theaterabteilung der Musikapelle Mundelfingen führt am 6. Januar um 14 und um 20 Uhr die Komödie "Der entführte Selbstmordversuch" von Wolfgang Bräutigam in der Aubachhalle auf. Im Vorfeld stimmt eine Formation der Musikkapelle musikalisch mit ein paar Stücken auf den Theaterabend ein.