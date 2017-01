Hüfingen Kolping eröffnet den Reigen der Hüfinger Fasnetbälle

"Kolping Alaaf" heißt es am Wochenende, 11./12. Februar, wenn die Hüfinger Kolpingfamilie in der Festhalle den bunten Reigen der Fasnetbälle einläutet. "Das karnevalistisch angehauchte Motto hält so einige Überraschungen bereit", freut sich der Kolpingvorsitzende, Gerald Schafbuch (Bild). Mit Norbert Boos als "Sitzungspräsident" hat die Kolpingfamilie in den eigenen Reihen ein herausragendes Fasnetoriginal als Ansager. Einen ganz besonderen Reservierungsservice bietet die Kolpingfamilie zudem für Besuchergruppen ab acht Personen an. Unter www.Kolpingball.de können dort platznummerierte Eintrittskarten (die erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sind) reserviert werden, die nach Zahlungseingang direkt per Post verschickt werden. Bild: Roland Sigwart