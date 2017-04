Hüfingen Kollmeier fährt jetzt zweigleisig

Aus der Reihe: Bürgermeister und ihre Dienstfahrzeuge. Nicht immer muss es BMW oder Mercedes sein.

Wenn Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier seinen neuen Dienstwagen startet, dann hört er erst einmal nichts: Das typische Motorengeräusch fehlt. Anstatt dessen: einfach nur Stille. Denn Kollmeisers Wahl fiel auf einen Ford Mondeo mit Hybrid-Motor. Das heißt – der Bürgermeister ist zukünftig zweigleisig unterwegs.

Gerade auf kurzen Strecken und im Stadtverkehr – vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten – kann das Auto auch rein elektrisch fahren. Also fährt der Bürgermeister nun ziemlich leise durch seine Stadt – auch mit dem Hintergedanken, dass wenigstens er für die Anwohner keine zusätzliche Lärmbelästigung darstellt.

Doch es gibt auch den Benzinmotor: Dass der Bürgermeister einmal bei einer Reise nach Freiburg ins Regierungspräsidium oder nach Stuttgart in irgendwelche Ministerien liegen bleibt und nicht mehr zurückkommt, müssen die Hüfinger nicht befürchten. Und wenn er einmal gar zu lange wegbleibt, hat das dann andere Gründe, als die Leistungsbereitschaft seines Dienstwagens – der hat nämlich 187 Pferdestärken unter der Haube. Kollmeier ist sich sogar sicher, dass das Fahrzeug auch bestens dazu geeignet ist, um die Partnerstädte zu besuchen. Mit Großschönau in Sachsen, Mende in Ungarn und Ornans in Frankreich trifft es ihn auch besser als den Donaueschinger Amtskollegen, der wohl eher selten mit seinem Dienstagwagen bis nach Japan fahren wird.

Und noch etwas ist neu: Kollmeier wird nun öfters auf die Bremse treten. Nicht im kommunalpolitischen Sinne, da gibt er ja gern Vollgas. Nein, das ist ganz wörtlich zu nehmen. Denn über 90 Prozent der Bremsenergie wird zum Laden der Hybrid-Batterie genutzt. Und so kommt es, dass das Fahrzeug im Durchschnitt nur vier Liter Kraftstoff verbraucht und auch noch verhältnismäßig sehr wenig CO2 ausstößt.

Übrigens: Ganz wie es sich gehört, wurde das Leasing-Fahrzeug von einem örtlichen Autohändler ausgeliefert. Und so zeigt das Nummernschild nicht nur mit der Buchstabenkombination SH seine Zugehörigkeit zur Stadt Hüfingen, sondern auch durch den Namen des örtlichen Ford-Händlers.