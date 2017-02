Hüfingen Köln war gestern, heute heißt es "Kolping Alaaf"

Mit der Kolpingfamilie startet die Saalfasnet. An zwei Abenden ist die Stadthalle ausverkauft.

Hüfingen – Was für ein toller Auftakt der Hüfinger Saalfasnet am Wochenende in der Festhalle: Die Kolpingfamilie hatte bei ihrem Ball unter dem Motto „Kolping Alaaf“ am Samstagabend in der mit knapp 600 Besuchern restlos ausverkauften Halle „volles Haus“ und die Stimmung war vom allerfeinsten: Gut drei Stunden Programm kamen bei dem restlos begeisterten Publikum ebenso toll an wie die Stimmungsmusik der Stettemer Trachtenkapelle. Kein Wunder also, dass die Stimmung im Saal nach Programmschluss schier überkochte und das Narrenvolk in der Festhalle sogar auf Bänken und Tischen ausgelassen feierte und tanzte.

Ganz dem Motto entsprechend hatte sich die Hüfinger Festhalle in einen weiß-roten Kölschen Prunksitzungssaal verwandelt, durch die Norbert Boos souverän als Sitzungspräsident führte. Die neun einzelnen Programmnummern reihten sich allesamt schön ins Gesamtmotto ein. Gemessen am begeisterten Applaus des Publikums bildete der Auftritte der Latschi-Tänzer als „Funkenmariechen“ zum Schluß des Programms der absolute Abend-Höhepunkt. Unter die anmutigen Tänzerinnen hatte sich dabei auch Hüfingens Stadtpfarrer Manuel Grimm gemischt. Er gab dabei ebenso wie die als Mittänzerin spontan auf die Bühne gebetene Frau des Bürgermeisters Barbara Kollmeier eine tolle Figur ab. Der Tanz begeisterte das Publikum derart, dass gleich zwei hart erklatschte Zugaben fällig wurden.

Ihre Solo-Gesangsqualität stellte die Kolpingjugend mit ihrem Auftritt als „A Capellas“ unter Beweis, während der zweite Auftritt der Kolpingjugend als „Kolping-Klopfer“ mit einer tollem Rythmusshow unter Schwarzlicht begeisterte. Als tollpatschige Bankräuber im Clown-Kostüm agierten Hubert Bolli und Andreas Bausch. Gerson Seger, Leo Seger und Markus Leichenauer glänzten als „De Köbesse“ mit den allerneusten Anekdoten, während „De Kolpingtöschter“ mit einem tollen Tanz in knallebuntem Neonoutfit überraschten und nicht ohne Zugabe von der Prunksitzungsbühne kamen.

Wie Büttenreden mit Hilfe einer „Reimer-Maschine“ entstehen, zeigten die Gellert-Manne unter der Führung von Stefan Limberger. Sowohl die Welt- und Bundespolitik als auch die Kommunalpolitik unter die närrische Lupe nahm Norbert Boos in einer gelungenen Büttenrede als weihräuchender „Oberministrant vom Kölner Dom“. Die Stadtmusiker unter Martin Böhm schickten in ihrer Nummer indes eine homosexuelle Motorrad-Rockergruppe nach Hüfingen, wo sie angesichts von reinen „Männervereinen“ wie der Kolpingfamilie, der Bärcheappeli und des Narrenrates auf „paradiesische Zustände“ trafen.

Eine Wiederholung erfuhr der Hüfinger Kolpingball am gestrigen Abend. Dabei hatten auch die Allerjüngsten als tanzende „Zirkus-Kolpingzwerge“ ihren großen Auftritte, den Sabine Hellstern mit den 25 jungen Kids einstudiert hatte. Für die musikalische Umrahmung des Balls sorgten gestern „DKleäbfiedler“.

Die Akteure

Genau 126 Akteure der Hüfinger Kolpingfamilie sorgten für das rundum gelungene, drei Stunden dauernde und neun Nummern umfassende Programm. Die Gesamtballregie hatte dabei Markus Leichenauer. Neben den Gruppierung der Kolpingfamilie gestaltete auch die Stadtmusik eine Nummer, bei der die musikalischen Arrangements aus der Feder von Adrian Keller stammen. Der Tanz der 13 Kolpingtöchter wurde von Verena Hall und Petra Hippe einstudiert, während die Choreographie der 13 Latschi-Tänzer als „Funkenmariechen“ von Verena Seger und Julia Weh stammt. Bereits zum 15. und dieses Jahr letzten Mal für die Küchenorganisation zuständig war Festwirt war Markus Gilly. (sig)